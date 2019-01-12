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المغرب تنفي وجود كتاب مدرسي يتضمن خريطة دون اسم فلسطين

المغرب تنفي وجود كتاب مدرسي يتضمن خريطة دون اسم فلسطين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب نفياً قاطعاً وجود كتاب مدرسي مصادق عليه من طرفها، يتضمن خريطة بدون اسم دولة فلسطين.

وقالت وكالة (المغرب العربي) للأنباء، أن نفي الوزارة، جاء في بيان، أمس الجمعة، رداً على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص كتاب مدرسي يتضمن خريطة لا تحتوي على اسم فلسطين.

وأكد البيان أنه تنويراً للرأي العام التعليمي والوطني، فإن الوزارة "تنفي نفياً قاطعاً وجود كتاب مدرسي مصادق عليه من طرفها تنطبق عليه هذه المواصفات".

وكانت أنباء عن وجود كتاب مدرسي في المغرب، يتضمن خريطة بدون اسم دولة فلسطين، أثارت جدلاً واسعاً في البلاد.

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