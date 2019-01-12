دولي

قتلى وجرحى في انفجار قوي يهز العاصمة "باريس"

قتلى وجرحى في انفجار قوي يهز العاصمة "باريس"
انفجار في باريس
رام الله - دنيا الوطن
هزّ انفجار قوي جداً الدائرة التاسعة قرب كاتدرائية "القلب المقدس" في العاصمة باريس، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

ورجحت الشرطة، أن يكون الانفجار ناتجاً عن تسرب للغاز داخل مخبز، وفق ما نقلت (قناة العربية).

وقالت مصادر غير رسمية: إن الانفجار الذي وقع  بالقرب من منطقة سياحية، أسفر عن سقوط قتلى، كما أن الخسائر تبدو كبيرة في السيارات وواجهات المباني.

يتبع..

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