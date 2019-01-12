قتلى وجرحى في انفجار قوي يهز العاصمة "باريس"

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رام الله - دنيا الوطنهزّ انفجار قوي جداً الدائرة التاسعة قرب كاتدرائية "القلب المقدس" في العاصمة باريس، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.ورجحت الشرطة، أن يكون الانفجار ناتجاً عن تسرب للغاز داخل مخبز، وفق ما نقلت (قناة العربية).وقالت مصادر غير رسمية: إن الانفجار الذي وقع بالقرب من منطقة سياحية، أسفر عن سقوط قتلى، كما أن الخسائر تبدو كبيرة في السيارات وواجهات المباني.