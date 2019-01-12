مخطط احتلالي لمصادرة 740 دونماً في القدس





وأضاف أبو الحمص، أن سلطات الاحتلال، تحاول مصادرة هذه الأراضي منذ 8 سنوات، لصالح ولخدمة المشاريع الاستيطانية المختلفة، متناسية حاجة البلدتين لهذه الأراضي، حيث يخوض أصحابها صراعاً في المحاكم واللجان الإسرائيلية للمحافظة عليها، وقال: إن تلك الأراضي تعد المساحات المتبقية للسكان للتوسع وبناء المنازل؛ ليتناسب مع الزيادة الطبيعية، ولبناء المدارس، والحدائق، وغيرها من حاجة السكان.





وأضاف أبو الحمص، أن قرية العيسوية محاصرة من كافة الجهات بمستوطنة التلة الفرنسية من جهة، والجامعة العبرية والشوارع الاستيطانية من جهاتها الأخرى، ولم يتبقَ للسكان إلا المنطقة الجنوبية الشرقية.



وأوضح، أن سلطات الاحتلال، تدعي أنها تسعى وتخطط لتحويلها لمحمية طبيعية، في وقت تنفذ فيها عمليات هدم وتجريف بين الحين والآخر للمزارع والمنشآت الزراعية المقامة عليها، ولا تستثني الأشتال والأشجار المزروعة من التجريف، حتى الطرقات يتم تخريبها.

وأوضح محمد أبو الحمص، عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية أن "البلدية والطبيعة" قدمتا قبل حوالي شهرين مخططاً لمصادرة 300 دونم من اراضي الطور، و440 دونماً من أراضي العيسوية بحجة تحويلها إلى "محمية طبيعية"، سبقها "مخطط الحديقة القومية" للمنطقة ذاتها.