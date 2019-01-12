شؤون فلسطينية

مخطط احتلالي لمصادرة 740 دونماً في القدس

مخطط احتلالي لمصادرة 740 دونماً في القدس
رام الله - دنيا الوطن
عقدت ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة داخلية الاحتلال بالقدس، جلسة بحثت خلالها الاعتراضات المقدمة ضد مخططات لمصادرة 740 دونماً من أراضي بلدتي العيسوية والطور بمدينة القدس.

وأوضح محمد أبو الحمص، عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية أن "البلدية والطبيعة" قدمتا قبل حوالي شهرين مخططاً لمصادرة 300 دونم من اراضي الطور، و440 دونماً من أراضي العيسوية بحجة تحويلها إلى "محمية طبيعية"، سبقها "مخطط الحديقة القومية" للمنطقة ذاتها.

وأضاف أبو الحمص، أن سلطات الاحتلال، تحاول مصادرة هذه الأراضي منذ 8 سنوات، لصالح ولخدمة المشاريع الاستيطانية المختلفة، متناسية حاجة البلدتين لهذه الأراضي، حيث يخوض أصحابها صراعاً في المحاكم واللجان الإسرائيلية للمحافظة عليها، وقال: إن تلك الأراضي تعد المساحات المتبقية للسكان للتوسع وبناء المنازل؛ ليتناسب مع الزيادة الطبيعية، ولبناء المدارس، والحدائق، وغيرها من حاجة السكان.

وأضاف أبو الحمص، أن قرية العيسوية محاصرة من كافة الجهات بمستوطنة التلة الفرنسية من جهة، والجامعة العبرية والشوارع الاستيطانية من جهاتها الأخرى، ولم يتبقَ للسكان إلا المنطقة الجنوبية الشرقية.

وأوضح، أن سلطات الاحتلال، تدعي أنها تسعى وتخطط لتحويلها لمحمية طبيعية، في وقت تنفذ فيها عمليات هدم وتجريف بين الحين والآخر للمزارع والمنشآت الزراعية المقامة عليها، ولا تستثني الأشتال والأشجار المزروعة من التجريف، حتى الطرقات يتم تخريبها.

أخبار ذات صلة

ثلاثة أسرى من الضفة يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى من الضفة يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الوفد المصري يمنع &#34;انفجار&#34; غزة ويَعِدْ بفتح معبر رفح وإلزام إسرائيل بتفاهمات الهدوء

الوفد المصري يمنع "انفجار" غزة ويَعِدْ بفتح معبر رفح وإلزام إسرائيل بتفاهمات الهدوء

أسرى فلسطين: 185 عملية اقتحام وتنكيل بالأسرى خلال 2018

أسرى فلسطين: 185 عملية اقتحام وتنكيل بالأسرى خلال 2018

كهربا غزة: سيتم فصل خط &#34;الشعف&#34; لأعمال صيانة طارئة

كهربا غزة: سيتم فصل خط "الشعف" لأعمال صيانة طارئة

الرئيس الفنزويلي مادورو يُجدد التزام بلاده بدعم صمود الشعب الفلسطيني

الرئيس الفنزويلي مادورو يُجدد التزام بلاده بدعم صمود الشعب الفلسطيني

خلف: لا حاجة لهيئة فصائلية لإدارة معبر رفح والحكومة مسؤولة عنه

خلف: لا حاجة لهيئة فصائلية لإدارة معبر رفح والحكومة مسؤولة عنه

إسرائيل تبني نظاماً للفصل العنصري في الضفة الغربية بما فيها القدس

إسرائيل تبني نظاماً للفصل العنصري في الضفة الغربية بما فيها القدس

شاهد: ما مدى استفادة الفلسطينيين من شبكة الإنترنت بحياتهم اليومية؟

شاهد: ما مدى استفادة الفلسطينيين من شبكة الإنترنت بحياتهم اليومية؟

التعليقات

الدنيا حكايات

أخطاء عمرو خالد

أخطاء عمرو خالد

شؤون فلسطينية

ثلاثة أسرى من الضفة يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى من الضفة يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

أسرى فلسطين: 185 عملية اقتحام وتنكيل بالأسرى خلال 2018

أسرى فلسطين: 185 عملية اقتحام وتنكيل بالأسرى خلال 2018

مخطط احتلالي لمصادرة 740 دونماً في القدس

مخطط احتلالي لمصادرة 740 دونماً في القدس

كهربا غزة: سيتم فصل خط &#34;الشعف&#34; لأعمال صيانة طارئة

كهربا غزة: سيتم فصل خط "الشعف" لأعمال صيانة طارئة

الرئيس الفنزويلي مادورو يُجدد التزام بلاده بدعم صمود الشعب الفلسطيني

الرئيس الفنزويلي مادورو يُجدد التزام بلاده بدعم صمود الشعب الفلسطيني

إسرائيل تبني نظاماً للفصل العنصري في الضفة الغربية بما فيها القدس

إسرائيل تبني نظاماً للفصل العنصري في الضفة الغربية بما فيها القدس

شاهد: ما مدى استفادة الفلسطينيين من شبكة الإنترنت بحياتهم اليومية؟

شاهد: ما مدى استفادة الفلسطينيين من شبكة الإنترنت بحياتهم اليومية؟

موقع إسرائيلي: الأموال القطرية ستصل حماس نهاية الأسبوع الجاري

موقع إسرائيلي: الأموال القطرية ستصل حماس نهاية الأسبوع الجاري

منوعات

مقتل فنان عالمي بـ 8 رصاصات بعد إعترافه بميوله الجنسية

مقتل فنان عالمي بـ 8 رصاصات بعد إعترافه بميوله الجنسية

&#34;بوستر&#34; ألبوم محمد حماقي الجديد يُفجر موجة سُخرية.. هل يُقلد &#34;الهضبة؟

"بوستر" ألبوم محمد حماقي الجديد يُفجر موجة سُخرية.. هل يُقلد "الهضبة؟

هل ستُعدم الراقصة المصرية شمس شنقاً؟

هل ستُعدم الراقصة المصرية شمس شنقاً؟

فستان رانيا يوسف &#34;الفاضح&#34; يتحول لسؤال في امتحان بجامعة مصرية.. ورئيس الجامعة يُبرر

فستان رانيا يوسف "الفاضح" يتحول لسؤال في امتحان بجامعة مصرية.. ورئيس الجامعة يُبرر

حليمة بولند تُداعب أطفالاً إسرائيليين.. وتُدافع

حليمة بولند تُداعب أطفالاً إسرائيليين.. وتُدافع

فيديو: &#34;ديانا&#34; الليدي السعودية التي خطفت قلب أحمد جمال

فيديو: "ديانا" الليدي السعودية التي خطفت قلب أحمد جمال

فيديو: غرور فنانة لبنانية يصدم الجميع.. شاهدوا لمن قالت

فيديو: غرور فنانة لبنانية يصدم الجميع.. شاهدوا لمن قالت

فيديو: بعد خلاف سنوات.. &#34;فلة الجزائرية&#34; و&#34;لطيفة التونسية&#34; تتصالحان

فيديو: بعد خلاف سنوات.. "فلة الجزائرية" و"لطيفة التونسية" تتصالحان

فيديو: ابنة محمد رمضان ترقص على اغنيته &#34;مافيا&#34;

فيديو: ابنة محمد رمضان ترقص على اغنيته "مافيا"

شاهد: سميرة سعيد في عيد ميلادها.. رجل واحد في حياتها وعمرها صادم

شاهد: سميرة سعيد في عيد ميلادها.. رجل واحد في حياتها وعمرها صادم

عربي

سفن حربية أمريكية تتجه إلى سوريا

سفن حربية أمريكية تتجه إلى سوريا

العراق ترد على طلب الأردن بتسديد ديونه

العراق ترد على طلب الأردن بتسديد ديونه

السعودية رهف تُغادر تايلاند

السعودية رهف تُغادر تايلاند

حاكم دبي ينشر سيرته الذاتية

حاكم دبي ينشر سيرته الذاتية