كهربا غزة: سيتم فصل خط "الشعف" لأعمال صيانة طارئة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة كهرباء قطاع غزة، اليوم السبت، عن فصل خط "الشعف" المغذي للمدينة، بسبب أعمال صيانة طارئة.وأفادت الشركة في بيان مقتضب، أنه سيتم فصل خط "الشعف" المغذي لمحافظة غزة، اليوم، من قبل الشركة لزوم أعمال صيانة طارئة من الساعة الحادية عشرة وحتى الواحدة ظهراً.