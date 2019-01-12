الرئيس الفنزويلي مادورو يُجدد التزام بلاده بدعم صمود الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو موروس، وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور رياض المالكي في قصر الضيافة الرئاسي في العاصمة الفنزويلية، كراكاس، بعد بدء ولايته الثانية كرئيس الجمهورية للفترة ما بين 2019-2025.ونقل المالكي تهاني الرئيس محمود عباس، للرئيس الفنزويلي، متمنياً له التوفيق في مواصلة خدمة الشعب الفنزويلي الشقيق، الذي يقف دائماً مع حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتكريس دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.وأكد الرئيس مادورو على موقف فنزويلا الداعم لفلسطين وقضيتها العادلة، كما وندد بالإجراءات الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني والشعب الفنزويلي الشقيقين، معتبراً أنها إجرائات غير إنسانية ومتناقضة مع القانون الدولي.كما وتناقشا في كافة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتباحثا في آلية تحرك مشتركة على الصعيد الثنائي، كما وعلى الصعيد المتعدد الأطراف من خلال مجموعة الـ ٧٧ والصين، التي سترأسها دولة فلسطين خلال أيام وحركة دول عدم الانحياز التي ترأسها فنزويلا، لمواجهة التحديات القائمة أمام البلدين، ولحماية الشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة المبني على أساس حق الشعوب في تقرير المصير، وحماية سيادة الدول.