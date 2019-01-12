شؤون فلسطينية

خلف: لا حاجة لهيئة فصائلية لإدارة معبر رفح والحكومة مسؤولة عنه

خلف: لا حاجة لهيئة فصائلية لإدارة معبر رفح والحكومة مسؤولة عنه
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، محمود خلف، أنه لا حاجة لهيئة فصائلية لإدارة معبر رفح البري، وذلك بعد انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه الأحد الماضي.

وقال خلف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن المعابر هي جزء من السيادة الفلسطينية الوطنية، ويجب أن تتولى الحكومة مسؤوليتها، لافتاً إلى أن الفصائل لا تريد أن تتحول المعابر لجزء من الانقسام.

وأوضح خلف، أنه يجب الضغط من أجل عودة موظفي السلطة لمعبر رفح البري، وأن تكون المعابر جزءاً من الاتفاق، وليس جزءاً من الخلاف والإنقسام.

وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية، تبذل جهوداً من أجل نزع فتيل الأزمة والتوتر بين حركتي فتح وحماس، مضيفاً: "سنواصل جهودنا من أجل ترتيب الساحة الداخلية من حدة التراشق الإعلامي، واتخاذ إجراءات وإجراءات مقابلة".

وشدد على أن الحل للخروج من الأزمة الحالية، تكون عبر الحوار الوطني الشامل، ووضع كافة القضايا أمام الكل الفلسطيني، متابعاً: "سنواصل مسيرات العودة، وسنعيد النظر في الأساليب والوسائل المستخدمة بالمسيرات، خاصة مع تنصل الاحتلال من التزامات الهدوء". 

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