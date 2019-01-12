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سفن حربية أمريكية تتجه إلى سوريا

سفن حربية أمريكية تتجه إلى سوريا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن الولايات المتحدة، أرسلت قوات برية ومجموعة من السفن الحربية نحو سوريا للمساعدة في سحب قواتها من البلاد.

وقال مسؤول عسكري أميركي، وفق ما نقلت عنه شبكة (فوكس نيوز): إن الولايات المتحدة، تسحب معدات عسكرية من سوريا، لكن لا توجد قوات بعد.

ووفقًا لمصادر، فإن القوات البرية، تنتقل إلى سوريا لسحب القوات والسفن، لتأمين القوات في "اللحظة الحساسة"، وترأس السفن سفينة الإنزال التابعة للبحرية الأميركية كيراسارج، التي تحمل مئات من جنود المارينز والمروحيات والطائرات.

وقال مسؤول في البنتاغون: "لم يتغير شيء.. نحن لا نتلقى أوامر من مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، بولتون".

وكانت شبكة (CNN) قد ذكرت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة، بدأت بسحب معدات عسكرية أرضية من سوريا.

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