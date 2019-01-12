العراق ترد على طلب الأردن بتسديد ديونه

رام الله - دنيا الوطنرد برلماني عراقي، على طلب المملكة الأردنية الهاشمية، بتسديد ديون تصل إلى أكثر من مليار دولار.وقالت وكالة (السومرية نيوز)، إن وزارة المالية الاردنية، طالبت الاربعاء العراق بتسديد ديون تصل الى اكثر من مليار دولار، تتضمن ديوناً للبنك المركزي الاردني على نظيره العراقي.بدوره، قال مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي هوشيار عبد الله ان البيانات المتوفرة تشير إلى أن للعراق ما بين 3 و5 مليارات دولار مودعة في الأردن منذ زمن صدام، ولا يوجد مكاشفة أردنية حقيقية.وطالب هوشيار عبد الله بفتح ملف الأموال والمستحقات التي للعراق أو عليه مع الأردن، معتبرا ان هناك مسؤوليات على كلا الطرفين.واضاف: حتى الآن لا يوجد تحرك جدي من بغداد نحو الأموال العراقية الموجودة في الأردن، وهناك في الوقت نفسه أرقام على العراق كدين للأردن أيضا، ليس هناك حسم بشأنه، بالتالي من المهم أن يكون هناك تحريك للملف من الجانبين أو على الأقل مكاشفة لاسترجاع كل طرف حقه.