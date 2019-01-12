موقع إسرائيلي: الأموال القطرية ستصل حماس نهاية الأسبوع الجاري



وأوردت القناة العبرية (كان)، وفق ما نشرته صحيفة (الأيام) أن الوفد الأوروبي، أكد لحركة حماس، أن الدفعة المالية الثالثة من الأموال القطرية، ستدخل إلى القطاع في أعقاب تحقيق الهدوء على الحدود مع إسرائيل، نهاية الأسبوع الجاري، وهو شرط إسرائيلي للسماح بدخول هذه الدفعة المالية لغزة.



وأوضحت القناة، أن إطلاق بالونات الهيليوم المشتعلة لا تزال مستمرة بطول الحدود الفاصلة، وهو السبب الرئيس لرفض إسرائيل السماح بدخول الدفعة المالية القطرية الثالثة لقطاع غزة.



وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني، أن الوفد الأمني المصري اجتمع مساء الخميس، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وقيادة الحركة، لبحث تطورات المصالحة الفلسطينية، والتهدئة مع إسرائيل، ومشكلة (معبر رفح).

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية، باللغة العبرية، (كان)، أمس الجمعة: إن حركة حماس في قطاع غزة، التقت بوفد أوروبي، وطلبت منه ممارسة ضغوط على إسرائيل؛ لتنفيذ التزاماتها بشأن إدخال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية إلى القطاع.