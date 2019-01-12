شاهد: دفاع مدني طولكرم يخمد حريقاً بمزرعة دجاج شرق المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أخمدت طواقم الدفاع المدني في محافظة طولكرمK فجر اليوم السبت، النيران التي إندلعت في أحد مزارع تربية طيور الدجاج ببلدة بزاريا شرق محافظة طولكرم ، ما أدى لنفوق 7000 طير دجاج لاحم وأضرار مادية لحقت بالمزرعة.
وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني ان طواقم مركز دفاع مدني واد الشعير "عنبتا" ، أخمدت حريقاً داخل المزرعة، وكان دخان كثيف ينتشر فيها وبداخلها أعلاف ومستلزمات تربية الطيور ، فقام الطاقم باخماد النيران بالكامل ومنع امتدادها للمحيط والمزارع المجاورة.
هذا وكانت النيران مشتعلة في الأعلاف والمعالف والطيور ومشارب وغيرها ، فتم محاصرة النيران وإخمادها والحد من إمتدادها الى محيط المزرعة ، وآدى إلى نفوق 7000 طير وتلف طنان من الاعلاف نتيجة الحريق والدخان الكثيف.
وبهذا أهاب مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد عماد أبو ذياب بالمواطنين تفقد منشآتهم ، وخصوصاً خطوط الشبكة الكهربائية والغاز المنزلي والإلتزام بالإستخدام الآمن في وسائل التدفئة ، والحذر في تخزينهم للبالات والأعلاف وذلك حرصاً على السلامة وحماية ممتلكات المواطنين.
أخمدت طواقم الدفاع المدني في محافظة طولكرمK فجر اليوم السبت، النيران التي إندلعت في أحد مزارع تربية طيور الدجاج ببلدة بزاريا شرق محافظة طولكرم ، ما أدى لنفوق 7000 طير دجاج لاحم وأضرار مادية لحقت بالمزرعة.
وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني ان طواقم مركز دفاع مدني واد الشعير "عنبتا" ، أخمدت حريقاً داخل المزرعة، وكان دخان كثيف ينتشر فيها وبداخلها أعلاف ومستلزمات تربية الطيور ، فقام الطاقم باخماد النيران بالكامل ومنع امتدادها للمحيط والمزارع المجاورة.
هذا وكانت النيران مشتعلة في الأعلاف والمعالف والطيور ومشارب وغيرها ، فتم محاصرة النيران وإخمادها والحد من إمتدادها الى محيط المزرعة ، وآدى إلى نفوق 7000 طير وتلف طنان من الاعلاف نتيجة الحريق والدخان الكثيف.
وبهذا أهاب مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد عماد أبو ذياب بالمواطنين تفقد منشآتهم ، وخصوصاً خطوط الشبكة الكهربائية والغاز المنزلي والإلتزام بالإستخدام الآمن في وسائل التدفئة ، والحذر في تخزينهم للبالات والأعلاف وذلك حرصاً على السلامة وحماية ممتلكات المواطنين.
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