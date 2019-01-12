شاهد: دفاع مدني طولكرم يخمد حريقاً بمزرعة دجاج شرق المحافظة











رام الله - دنيا الوطنأخمدت طواقم الدفاع المدني في محافظة طولكرمK فجر اليوم السبت، النيران التي إندلعت في أحد مزارع تربية طيور الدجاج ببلدة بزاريا شرق محافظة طولكرم ، ما أدى لنفوق 7000 طير دجاج لاحم وأضرار مادية لحقت بالمزرعة.وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني ان طواقم مركز دفاع مدني واد الشعير "عنبتا" ، أخمدت حريقاً داخل المزرعة، وكان دخان كثيف ينتشر فيها وبداخلها أعلاف ومستلزمات تربية الطيور ، فقام الطاقم باخماد النيران بالكامل ومنع امتدادها للمحيط والمزارع المجاورة.هذا وكانت النيران مشتعلة في الأعلاف والمعالف والطيور ومشارب وغيرها ، فتم محاصرة النيران وإخمادها والحد من إمتدادها الى محيط المزرعة ، وآدى إلى نفوق 7000 طير وتلف طنان من الاعلاف نتيجة الحريق والدخان الكثيف.وبهذا أهاب مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد عماد أبو ذياب بالمواطنين تفقد منشآتهم ، وخصوصاً خطوط الشبكة الكهربائية والغاز المنزلي والإلتزام بالإستخدام الآمن في وسائل التدفئة ، والحذر في تخزينهم للبالات والأعلاف وذلك حرصاً على السلامة وحماية ممتلكات المواطنين.