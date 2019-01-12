"الوقائي" يضبط مشتلاً لزراعة المخدرات في محافظة رام الله والبيرة









رام الله - دنيا الوطنبناء على تعليمات المستوى السياسي، وقيادة جهاز الأمن الوقائي بالعمل على حماية الوطن والمواطن، ضبط الجهاز، مساء الجمعة، مشتلاً لزراعة المخدرات في قرية قبيا غرب رام الله.وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في "الأمن الوقائي"، أن الجهاز في محافظة رام الله والبيرة، وبناء على معلومة استخبارية دقيقة ومراقبة ميدانية، وبإسناد قوة من الأمن الوطني، وبالتنسيق مع النيابة العامة، وجهاز الشرطة، تمكن مساء اليوم، من ضبط مشتل لزراعة المخدرات من نوع (ماريجوانا) في قرية قبيا.وأوضح البيان، أن عدد الأشتال التي تم ضبطها بلغ 600 شتلة ماريجوانا طولها 30 سم، وقد تم التحرز على المضبوطات وتسليمها لجهة الاختصاص.