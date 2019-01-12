السفير زكي: القمة العربية الاقتصادية ستُعقد في موعدها في بيروت

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ستنعقد في موعدها المقرر لها هذا الشهر في العاصمة اللبنانية بيروت.وقال زكي في تصريحات محلية، أمس الجمعة، "إن التجاذبات التي يشهدها لبنان بشأن القمة، هي تجاذبات سياسية داخلية ولا تخص جامعة الدول العربية، نظرًا لأن الجامعة معنية بانعقاد القمة"، مشيرًا إلى أن حضوره والوفد المرافق له من الجامعة العربية إلى بيروت، يأتي لوضع الترتيبات اللازمة مع السلطات اللبنانية لانعقاد القمة، والتي ستكون في موعدها.وكان السفير زكي قد وصل إلى بيروت على رأس وفد ضم مدير إدارة المراسم في الجامعة العربية الوزير المفوض عبد الحميد حمزة، ومدير إدارة المؤتمرات وشؤون المقر الوزير المفوض أحمد مصطفى، لمتابعة الإجراءات اللوجستية الخاصة بالقمة العربية الاقتصادية التي ستنعقد على مدى يومي 19 و20 كانون الثاني/ يناير الجاري في العاصمة اللبنانية.