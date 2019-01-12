شؤون فلسطينية

السفير زكي: القمة العربية الاقتصادية ستُعقد في موعدها في بيروت

السفير زكي: القمة العربية الاقتصادية ستُعقد في موعدها في بيروت
رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي،
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ستنعقد في موعدها المقرر لها هذا الشهر في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال زكي في تصريحات محلية، أمس الجمعة، "إن التجاذبات التي يشهدها لبنان بشأن القمة، هي تجاذبات سياسية داخلية ولا تخص جامعة الدول العربية، نظرًا لأن الجامعة معنية بانعقاد القمة"، مشيرًا إلى أن حضوره والوفد المرافق له من الجامعة العربية إلى بيروت، يأتي لوضع الترتيبات اللازمة مع السلطات اللبنانية لانعقاد القمة، والتي ستكون في موعدها.

وكان السفير زكي قد وصل إلى بيروت على رأس وفد ضم مدير إدارة المراسم في الجامعة العربية الوزير المفوض عبد الحميد حمزة، ومدير إدارة المؤتمرات وشؤون المقر الوزير المفوض أحمد مصطفى، لمتابعة الإجراءات اللوجستية الخاصة بالقمة العربية الاقتصادية التي ستنعقد على مدى يومي 19 و20 كانون الثاني/ يناير الجاري في العاصمة اللبنانية.

أخبار ذات صلة

اسرائيل تبني نظاما للفصل العنصري في الضفة الغربية بما فيها القدس

اسرائيل تبني نظاما للفصل العنصري في الضفة الغربية بما فيها القدس

شاهد: ما مدى استفادة الفلسطينيين من شبكة الإنترنت بحياتهم اليومية؟

شاهد: ما مدى استفادة الفلسطينيين من شبكة الإنترنت بحياتهم اليومية؟

موقع إسرائيلي: الأموال القطرية ستصل حماس نهاية الأسبوع الجاري

موقع إسرائيلي: الأموال القطرية ستصل حماس نهاية الأسبوع الجاري

شاهد: دفاع مدني طولكرم يخمد حريقاً بمزرعة دجاج شرق المحافظة

شاهد: دفاع مدني طولكرم يخمد حريقاً بمزرعة دجاج شرق المحافظة

&#34;الوقائي&#34; يضبط مشتلاً لزراعة المخدرات في محافظة رام الله والبيرة

"الوقائي" يضبط مشتلاً لزراعة المخدرات في محافظة رام الله والبيرة

الإسلامية المسيحية تُدين الإساءة للمسيح وأمه مريم العذراء

الإسلامية المسيحية تُدين الإساءة للمسيح وأمه مريم العذراء

&#34;أم الكنائس&#34; تُطالب بلدية حيفا بالاعتذار وإزالة لوحات مُسيئة للديانة المسيحية

"أم الكنائس" تُطالب بلدية حيفا بالاعتذار وإزالة لوحات مُسيئة للديانة المسيحية

شرطة قلقيلية تقبض على مطلوب خطير ومحكوم 3 سنوات

شرطة قلقيلية تقبض على مطلوب خطير ومحكوم 3 سنوات

التعليقات

الدنيا حكايات

أخطاء عمرو خالد

أخطاء عمرو خالد

شؤون فلسطينية

اسرائيل تبني نظاما للفصل العنصري في الضفة الغربية بما فيها القدس

اسرائيل تبني نظاما للفصل العنصري في الضفة الغربية بما فيها القدس

شاهد: ما مدى استفادة الفلسطينيين من شبكة الإنترنت بحياتهم اليومية؟

شاهد: ما مدى استفادة الفلسطينيين من شبكة الإنترنت بحياتهم اليومية؟

شاهد: دفاع مدني طولكرم يخمد حريقاً بمزرعة دجاج شرق المحافظة

شاهد: دفاع مدني طولكرم يخمد حريقاً بمزرعة دجاج شرق المحافظة

&#34;الوقائي&#34; يضبط مشتلاً لزراعة المخدرات في محافظة رام الله والبيرة

"الوقائي" يضبط مشتلاً لزراعة المخدرات في محافظة رام الله والبيرة

الإسلامية المسيحية تُدين الإساءة للمسيح وأمه مريم العذراء

الإسلامية المسيحية تُدين الإساءة للمسيح وأمه مريم العذراء

شرطة قلقيلية تقبض على مطلوب خطير ومحكوم 3 سنوات

شرطة قلقيلية تقبض على مطلوب خطير ومحكوم 3 سنوات

بحرية الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين في بحر غزة

بحرية الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين في بحر غزة

الاحتلال يُمهل 5 عائلات مقدسية حتى 23 الجاري لإخلاء منازلهم

الاحتلال يُمهل 5 عائلات مقدسية حتى 23 الجاري لإخلاء منازلهم

منوعات

&#34;بوستر&#34; ألبوم محمد حماقي الجديد يُفجر موجة سُخرية.. هل يُقلد &#34;الهضبة؟

"بوستر" ألبوم محمد حماقي الجديد يُفجر موجة سُخرية.. هل يُقلد "الهضبة؟

هل ستُعدم الراقصة المصرية شمس شنقاً؟

هل ستُعدم الراقصة المصرية شمس شنقاً؟

فستان رانيا يوسف &#34;الفاضح&#34; يتحول لسؤال في امتحان بجامعة مصرية.. ورئيس الجامعة يُبرر

فستان رانيا يوسف "الفاضح" يتحول لسؤال في امتحان بجامعة مصرية.. ورئيس الجامعة يُبرر

حليمة بولند تُداعب أطفالاً إسرائيليين.. وتُدافع

حليمة بولند تُداعب أطفالاً إسرائيليين.. وتُدافع

فيديو: &#34;ديانا&#34; الليدي السعودية التي خطفت قلب أحمد جمال

فيديو: "ديانا" الليدي السعودية التي خطفت قلب أحمد جمال

فيديو: غرور فنانة لبنانية يصدم الجميع.. شاهدوا لمن قالت

فيديو: غرور فنانة لبنانية يصدم الجميع.. شاهدوا لمن قالت

فيديو: بعد خلاف سنوات.. &#34;فلة الجزائرية&#34; و&#34;لطيفة التونسية&#34; تتصالحان

فيديو: بعد خلاف سنوات.. "فلة الجزائرية" و"لطيفة التونسية" تتصالحان

فيديو: ابنة محمد رمضان ترقص على اغنيته &#34;مافيا&#34;

فيديو: ابنة محمد رمضان ترقص على اغنيته "مافيا"

شاهد: سميرة سعيد في عيد ميلادها.. رجل واحد في حياتها وعمرها صادم

شاهد: سميرة سعيد في عيد ميلادها.. رجل واحد في حياتها وعمرها صادم

فيديو: طليقة فنان عراقي معروف تتمنى له الموت

فيديو: طليقة فنان عراقي معروف تتمنى له الموت

عربي

سفن حربية أمريكية تتجه إلى سوريا

سفن حربية أمريكية تتجه إلى سوريا

العراق ترد على طلب الأردن بتسديد ديونه

العراق ترد على طلب الأردن بتسديد ديونه

السعودية رهف تُغادر تايلاند

السعودية رهف تُغادر تايلاند

حاكم دبي ينشر سيرته الذاتية

حاكم دبي ينشر سيرته الذاتية