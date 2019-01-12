السعودية رهف تُغادر تايلاند

رام الله - دنيا الوطنقالت السلطات التايلاندية: إن الفتاة السعودية الهاربة، سافرت على طائرة إلى كوريا الجنوبية.ووفق ما نقلت وكالة (رويترز)، فقد غادرت الفتاة السعودية، على متن الطائرة إلى كوريا الجنوبية.وسافرت رهف محمد السعودية الهاربة، على طائرة الخطوط الجوية الكورية، من بانكوك إلى سيؤول قبل أن تغادر منها إلى كندا.وفرت رهف محمد القنون (18 عاماً) من أسرتها وتحصنت داخل غرفة في فندق بمطار بانكوك الدولي؛ لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها، ثم سمحت لها السلطات بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين.ووصلت رهف محمد القنون إلى بانكوك، يوم السبت الماضي، قادمة من الكويت، وقالت إنها تخشى أن تقتلها أسرتها إذا أجبرت على العودة لبلادها.وأصدرت الفتاة السعودية، أول تعليق لها، وقالت، يوم الاثين الماضي، على حسابها، غير الموثق، على (تويتر): "أنا رهف، سمعت أن والدي وصل للتو، وهذا يقلقني كثيراً"، مضيفة: "أريد أن أذهب إلى دولة أخرى لطلب اللجوء السياسي فيها".