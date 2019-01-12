"أم الكنائس" تُطالب بلدية حيفا بالاعتذار وإزالة لوحات مُسيئة للديانة المسيحية

رام الله - دنيا الوطنطالبت بطريركية القدس للروم الأرثوذكس، بلدية حيفا بإزالة لوحات مسيئة للديانة والمعتقدات المسيحية، الأمر الذي ترفضه "أم الكنائس" وتعتبره اعتداء على القيّم المسيحية، والاعتذار عن رعاية هكذا معرض.وأضافت البطريركية في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أنها تحترم حرية التعبير عن الرأي بعيداً عن الإساءة غير المبررة للديانات والمعتقدات بشكل عام، ولا يحق لأحد الاعتداء على الآخرين بدعوى حرية التعبير.وألقت البطريركية اللوم على بلدية حيفا، التي ترعى المعرض المسيء للديانة المسيحية، مُذكرة بأن البلدية هي جسم خدماتي يعتاش من الضرائب التي يدفعها المواطنون، بما فيهم من تمت الإساءة لهم من خلال معرض اللوحات هذا، فبدل أن تقوم البلدية بخدمتهم في إطار ما ينص عليه القانون، مقابل ما يدفعون من ضرائب، تقوم برعاية ما يسيء لهم ولغيرهم، خاصة في هذه الأوقات التي يحتفل فيها المسيحيون بأعياد الميلاد المجيد.