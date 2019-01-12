مروحية تفصل رأس أميركي عن جسده

رام الله - دنيا الوطنتسببت ريشة مروحية هيليكوبتر، في مصرع رجل ستيني، بعد أن فصلت رأسه عن جسده من جراء قوة دورانها، في ولاية فلوريدا الأمريكية.وقالت قناة (WFLA): إن الحادث وقع في مدينة هيرناندو، مشيرة إلى أن الضحية رجل يبلغ من العمر (62 عامًا)، يعمل ضمن طاقم المروحية.وأكدت القناة، أن السلطات المختصة، فتحت تحقيقاً للوقوف على حيثيات الحادث.