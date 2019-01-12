مروحية تفصل رأس أميركي عن جسده
رام الله - دنيا الوطن
تسببت ريشة مروحية هيليكوبتر، في مصرع رجل ستيني، بعد أن فصلت رأسه عن جسده من جراء قوة دورانها، في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وقالت قناة (WFLA): إن الحادث وقع في مدينة هيرناندو، مشيرة إلى أن الضحية رجل يبلغ من العمر (62 عامًا)، يعمل ضمن طاقم المروحية.
وأكدت القناة، أن السلطات المختصة، فتحت تحقيقاً للوقوف على حيثيات الحادث.
تسببت ريشة مروحية هيليكوبتر، في مصرع رجل ستيني، بعد أن فصلت رأسه عن جسده من جراء قوة دورانها، في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وقالت قناة (WFLA): إن الحادث وقع في مدينة هيرناندو، مشيرة إلى أن الضحية رجل يبلغ من العمر (62 عامًا)، يعمل ضمن طاقم المروحية.
وأكدت القناة، أن السلطات المختصة، فتحت تحقيقاً للوقوف على حيثيات الحادث.
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