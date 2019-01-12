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حاكم دبي ينشر سيرته الذاتية

حاكم دبي ينشر سيرته الذاتية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، عن طرح سيرته الذاتية في كتاب خلال الأيام المقبلة.

ونشر ابن راشد الجمعة على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) صور بعض صفحات الكتاب، الذي يحمل اسم "قصتي"، وعلق قائلاً: "خمسون قصة في 50 عامًا، سيرة ذاتية غير مكتملة.. كتابي الجديد قصتي".


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حاكم دبي ينشر سيرته الذاتية

حاكم دبي ينشر سيرته الذاتية