شرطة قلقيلية تقبض على مطلوب خطير ومحكوم 3 سنوات

رام الله - دنيا الوطنقبضت شرطة محافظة قلقيلية، مساء أمس الجمعة، على مطلوب خطير وصادر بحقه حكم لمدة ثلاثة سنوات وفار من وجه العدالة منذ عدة سنوات ومشتبه بقيامه بالعديد من جرائم السرقة .وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان شرطة قلقيلية وبعد ملاحقات عديدة للقبض عليه تمكنت قوة من ادارة المباحث العامة مساء اليوم الجمعة وباسناد الشرطة الخاصة من القبض عليه في مدينة قلقيلية بعد توفر معلومات دقيقه حول مكان اختبائه.واضاف العقيد ارزيقات بانه تم توقيفه لحين احالته للجهات القضائية.