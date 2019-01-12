قمةٌ حول إيران تُشارك بها واشنطن تُعقد في بولندا الشهر المقبل





ونقلت وكالة (رويترز) أن القمة ستعقد يومي 13 و14 شباط/فبراير في العاصمة وارسو، فيما رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، القمة المزمعة بوصفها "عرضاً هزلياً يائساً مناوئاً لإيران".



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو لمحطة (فوكس نيوز) التلفزيونية: إن القمة "ستركز على الاستقرار في الشرق الأوسط، والسلام والحرية والأمن في هذه المنطقة، وهذا يشمل عنصراً مهماً، وهو ضمان ألا يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار".



وقال بومبيو: إن الاجتماع "سيضم عشرات الدول من كل أنحاء العالم، من آسيا، من أفريقيا، من دول النصف الغربي، أوروبا أيضاً، والشرق الأوسط بالطبع".





وأضاف أن بلاده تضاعف جهودها للضغط على إيران، وتسعى لإقناع حلفائها في المنطقة بأنها ملتزمة بمحاربة تنظيم الدولة على الرغم من قرار ترامب في الآونة الأخيرة، سحب القوات الأمريكية من سوريا.



يشار إلى أن ترامب، سحب بلاده العام الماضي من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على طهران.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن تُعقد في شباط/ فبراير المقبل، في بولندا، قمة دولية تشارك بها الولايات المتحدة، ودول شرق أوسطية، تركز على إيران، وفق ما قالت وزارة الخارجية الأمريكية.