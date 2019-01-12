تفاصيل جديدة حول عملية القبض على منفذي السطو المسلح على البنك الأهلي









رام الله - دنيا الوطنأعلن الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، مساء يوم الجمعة، أن أجهزة (الشرطة والاستخبارات والوقائي)، ألقوا القبض على منفذي السطو المسلح على البنك الأهلي الأردني في بيت ساحور الأربعاء الماضي.وقال ارزيقات: إن الشرطة والأجهزة الأمنية، ومنذ لحظة إبلاغها عن وقوع جريمة السطو، توجهت للمكان، وباشرت بإجراءات البحث والتحري ورفع الأدلة الجنائية ومتابعتها، وربط الخيوط من خلال فريق بحث وتحرٍ من إدارة المباحث العامة بشرطة بيت لحم، والاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن الوقائي، الذي تمكن من كشف ملابسات الجريمة، وإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم.وأضاف: أن فريق البحث وبمواجهة الأشخاص بالاستدلالات والتحريات، التي تم جمعها على مدار الثلاثة أيام، اعترفوا بقيامهم بجريمة السطو بعد تخطيط محكم، واستخدام مركبة غير قانونية تم حرقها مباشرة بعد الجريمة، وعثرت عليها الشرطة في منطقة عش غراب شرق بيت ساحور، ومركبة أخرى للهروب بها وإخفاء المبلغ المسروق.وأوضح ارزيقات، أنه تم ضبط المبلغ المسروق، وأدوات الجريمة بحضور النيابة العامة.