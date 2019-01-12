بحرية الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين في بحر غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة.وأكدت مصادر محلية، أنّ زوارق الاحتلال الحربية، أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين ببحر غزة وشمالها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.