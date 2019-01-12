تصادم بمحطة حافلات في أوتاوا يودي بحياة ثلاثة أشخاص

رام الله - دنيا الوطنلقي ثلاثة أشخاص حتفهم، كما أصيب 23 آخرون، إثر اقتحام حافلة من طابقين محطة للحافلات في مدينة أوتاوا الكندية خلال ساعة الذروة.وأدى التصادم في محطة حافلات مزدحمة في الطرف الغربي من المدينة، إلى اقتلاع جزء من الطابق العلوي للحافلة، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).وقال جيم واتسون، رئيس بلدية أوتاوا للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة: "يؤسفني جداً أن أعلن أن ثلاثة أشخاص، تأكدت وفاتهم، منهم اثنان كانا في الحافلة وآخر كان على الرصيف".وأضاف: أن 23 شخصاً، أصيبوا في التصادم بعضهم في حالة خطيرة، ونقلوا إلى المستشفى، فيما أكد مستشفى أوتاوا على (تويتر) استقباله تسعة مصابين في حالة حرجة جراء الحادث.وقال شارل بورديلو، قائد شرطة أوتاوا: إنه تم اعتقال سائق الحافلة في موقع الحادث، ويجري استجوابه ولكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل أخرى، وفق ما نقلت (رويترز).وهذا ثاني حادث تصادم كبير لحافلة نقل عام بمدينة أوتاوا خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت حافلة ركاب من طابقين قد اصطدمت بقطار ركاب في أيلول/ سبتمبر عام 2013 مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص منهم سائق الحافلة.