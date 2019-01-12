الشرطة تُصدر تحذيرًا لسكان الخليل "سيارة بداخلها مسلحون سطت على محلات"

رام الله - دنيا الوطنوجهت الشرطة الفلسطينية، تحذيرًا مهمًا للمواطنين، وخاصة أصحاب المحال التجارية في محافظة الخليل، وخاصة مدينة دورا ومنطقة (الحاووز) من مركبة من نوع (سوبارو B4) لون كحلي أو أسود بداخلها ثلاثة أو أربعة أشخاص مسلحين.وقالت الشرطة: إن هؤلاء الأشخاص قاموا بالسطو على محلات تجارية عدد 2 في منطقة دورا، مستغلين تواجد قوات الاحتلال بالمنطقة.ووجهت الشرطة نداء للمواطنين عبر بيان صادر عنها جاء فيه: "على من يشاهد هذه المركبة ضرورة إبلاغ الشرطة على الرقم المجاني 100 مع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر".وأكدت الشرطة، أنها ستعمل بكل جهد؛ لإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص وضبط المركبة.