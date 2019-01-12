آيزنكوت يدعي: يجب "مُحاربة الإرهاب اليهودي كأي إرهاب آخر"

وأضاف في تصريحات لـ (القناة 11) الإسرائيلية: أن من يقف وراء الإرهاب اليهودي، هم أقلية صغيرة تتحدى الجيش وإسرائيل.





وأوضح آيزنكوت، أن المهمة الأولى لقوات الجيش في الضفة الغربية، هي توفير الأمن وإحباط "العمليات الإرهابية"، إلا أنه من واجبها أيضاً حماية السكان الفلسطينيين، وفق ادعائه.



وأعرب عن أسفه لعدم صدور ردود فعل حازمة عن القيادة السياسية والأجهزة المسؤولة عن تطبيق القانون، إزاء العنف الممارس ضد قوات الأمن خلال إخلاء نقاط استيطانية عشوائية، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة.



رام الله - دنيا الوطنادعى رئيس أركان جيش الاحتلال المنتهية ولايته، غادي آيزنكوت، أنه يجب "محاربة الإرهاب اليهودي كأي إرهاب آخر".