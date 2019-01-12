دولي

آيزنكوت يدعي: يجب "مُحاربة الإرهاب اليهودي كأي إرهاب آخر"

آيزنكوت يدعي: يجب "مُحاربة الإرهاب اليهودي كأي إرهاب آخر"
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
ادعى رئيس أركان جيش الاحتلال المنتهية ولايته، غادي آيزنكوت، أنه يجب "محاربة الإرهاب اليهودي كأي إرهاب آخر".

وأضاف في تصريحات لـ (القناة 11) الإسرائيلية: أن من يقف وراء الإرهاب اليهودي، هم أقلية صغيرة تتحدى الجيش وإسرائيل. 

وأوضح آيزنكوت، أن المهمة الأولى لقوات الجيش في الضفة الغربية، هي توفير الأمن وإحباط "العمليات الإرهابية"، إلا أنه من واجبها أيضاً حماية السكان الفلسطينيين، وفق ادعائه.
 
وأعرب عن أسفه لعدم صدور ردود فعل حازمة عن القيادة السياسية والأجهزة المسؤولة عن تطبيق القانون، إزاء العنف الممارس ضد قوات الأمن خلال إخلاء نقاط استيطانية عشوائية، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

أخبار ذات صلة

زعيم الكونجرس في فنزويلا مُستعد لرئاسة البلاد بشكل مؤقت

زعيم الكونجرس في فنزويلا مُستعد لرئاسة البلاد بشكل مؤقت

تل أبيب تبلغ كرواتيا عدم التمكن من تزويدها بـ 12 مقاتلة (أف 16)

تل أبيب تبلغ كرواتيا عدم التمكن من تزويدها بـ 12 مقاتلة (أف 16)

تنفيذا لقرار ترامب.. القوات الأمريكية تبدأ بالانسحاب من سوريا

تنفيذا لقرار ترامب.. القوات الأمريكية تبدأ بالانسحاب من سوريا

مادورو يؤدي اليمين أمام المحكمة العليا ليبدأ فترة ولاية ثانية

مادورو يؤدي اليمين أمام المحكمة العليا ليبدأ فترة ولاية ثانية

ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ وطنية

ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ وطنية

توقعات بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو الشهر المقبل

توقعات بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو الشهر المقبل

قناة إسرائيلية: نتنياهو سيزور تشاد قبل الانتخابات المقبلة

قناة إسرائيلية: نتنياهو سيزور تشاد قبل الانتخابات المقبلة

آيزنكوت: مشكلة غزة معقدة جداً وتتطلب علاجًا &#34;متعدد الأبعاد&#34;

آيزنكوت: مشكلة غزة معقدة جداً وتتطلب علاجًا "متعدد الأبعاد"

التعليقات

الدنيا حكايات

دعاة الفضائيات

دعاة الفضائيات

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمهل 5 عائلات مقدسية حتى 23 الجاري لإخلاء منازلها

الاحتلال يمهل 5 عائلات مقدسية حتى 23 الجاري لإخلاء منازلها

اعتباراً من الأحد.. منخفضات جوية شديدة البرودة تضرب فلسطين

اعتباراً من الأحد.. منخفضات جوية شديدة البرودة تضرب فلسطين

هيئة مسيرات العودة للاحتلال: التهرب من استحقاقات كسر الحصار ستواجه بالتصعيد

هيئة مسيرات العودة للاحتلال: التهرب من استحقاقات كسر الحصار ستواجه بالتصعيد

بحر: ندعم إجراء انتخابات شاملة على قاعدة اتفاقات القاهرة

بحر: ندعم إجراء انتخابات شاملة على قاعدة اتفاقات القاهرة

(13) ألف مشارك بالجمعة (42) لمسيرات العودة وحماس ترفض الهدوء قبل المنحة القطرية

(13) ألف مشارك بالجمعة (42) لمسيرات العودة وحماس ترفض الهدوء قبل المنحة القطرية

قيادي بحماس يكشف تفاصيل المباحثات مع الوفد الأمني المصري حول المصالحة

قيادي بحماس يكشف تفاصيل المباحثات مع الوفد الأمني المصري حول المصالحة

نقابة الصحفيين تحمل الاحتلال مسؤولية استمرار جرائمه بحق الصحفيين ونطالب بالحماية الدولية

نقابة الصحفيين تحمل الاحتلال مسؤولية استمرار جرائمه بحق الصحفيين ونطالب بالحماية الدولية

شاهد: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن بالخليل

شاهد: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن بالخليل

منوعات

فيديو: &#34;ديانا&#34; الليدي السعودية التي خطفت قلب أحمد جمال

فيديو: "ديانا" الليدي السعودية التي خطفت قلب أحمد جمال

فيديو: غرور فنانة لبنانية يصدم الجميع.. شاهدوا لمن قالت

فيديو: غرور فنانة لبنانية يصدم الجميع.. شاهدوا لمن قالت

فيديو: بعد خلاف سنوات.. &#34;فلة الجزائرية&#34; و&#34;لطيفة التونسية&#34; تتصالحان

فيديو: بعد خلاف سنوات.. "فلة الجزائرية" و"لطيفة التونسية" تتصالحان

فيديو: ابنة محمد رمضان ترقص على اغنيته &#34;مافيا&#34;

فيديو: ابنة محمد رمضان ترقص على اغنيته "مافيا"

شاهد: سميرة سعيد في عيد ميلادها.. رجل واحد في حياتها وعمرها صادم

شاهد: سميرة سعيد في عيد ميلادها.. رجل واحد في حياتها وعمرها صادم

فيديو: طليقة فنان عراقي معروف تتمنى له الموت

فيديو: طليقة فنان عراقي معروف تتمنى له الموت

الفنانة البحرينية زهرة عرفات تكشف: حاولت الانتحار 3 مرات

الفنانة البحرينية زهرة عرفات تكشف: حاولت الانتحار 3 مرات

شاهد: مباراة شطرنج بين تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني.. فمن الفائز؟

شاهد: مباراة شطرنج بين تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني.. فمن الفائز؟

شاهد أول ظهور لزينة بعد محاكمتها بدبي.. وهذا هو الحكم

شاهد أول ظهور لزينة بعد محاكمتها بدبي.. وهذا هو الحكم

شاهد: حكيم يتحدى البرد بنزهة على الجليد

شاهد: حكيم يتحدى البرد بنزهة على الجليد

عربي

موقع خليجي: تجهيزات سرية بالقاهرة للقاء بين نتنياهو وبن سلمان

موقع خليجي: تجهيزات سرية بالقاهرة للقاء بين نتنياهو وبن سلمان

وزير يمني: أداء المبعوث الخاص لليمن ساهم في تمادي الحوثيين في جرائمهم

وزير يمني: أداء المبعوث الخاص لليمن ساهم في تمادي الحوثيين في جرائمهم

جريفيث يدعو الأطراف المتصارعة في اليمن إلى التحلي بضبط النفس

جريفيث يدعو الأطراف المتصارعة في اليمن إلى التحلي بضبط النفس

الحكومة اليمنية تتوعد بموقف قوي وحازم ردا على هجوم العند

الحكومة اليمنية تتوعد بموقف قوي وحازم ردا على هجوم العند