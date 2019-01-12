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الطقس: الجو غائم جزئيا إلى صافٍ وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: الجو غائم جزئيا إلى صافٍ وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة
الطقس
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً  خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ ارتفاع  اخر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية وشديدة ألبرودة ، والرياح  جنوبية شرقية الى جنوبية غربية  خفيفة  السرعة تنشط  تدريجياً في ساعات الصباح الباكرا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد 13-1-2019: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ومغبراُ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ،تكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار  والبحر مائجا .

 الاثنين 14-1-2019: يكون الجو غائمأ جزئياً الى غائم  وبارداً الى شديد البرودة، حيث ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الامطار على فترات خاصة على المناطق الشمالية وألوسطى قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً،  والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائج  .

 الثلاثاء 15-12-2019: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ومغبراُ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،تكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل المتأخر لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار  والبحر مائجا .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر :

1- خطر شدة سرعة الرياح.

2-خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

4- خطر التزحلق على الطرقات.

 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 15-8 11-6 10-6 بيت لحم 15-8 11-6 10-6
رام الله والبيرة 14-7 10-5 9-5 طولكرم 18-10 15-8 13-8
نابلس 16-9 13-7 12-7 قلقيلية 18-10 15-8 13-8
جنين 18-9 16-8 14-8 سلفيت 15-8 11-6 10-6
طوباس 18-9 16-8 14-8 روابي 16-9 13-7 12-7
الخليل 14-6 10-4 9-4 غزه 19-11 17-9 15-9
أريحا 22-11 21-10 20-10 خانيونس 19-11 17-9 15-9
الأغوار الشمالية 20-9 19-8 18-8 رفح 18-10 15-8 13-8

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