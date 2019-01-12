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شاهد: إسرائيل تقصف مطار دمشق الدولي وأضرار في أحد مستودعاته

شاهد: إسرائيل تقصف مطار دمشق الدولي وأضرار في أحد مستودعاته
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) في وقت متأخر من مساء الجمعة: إن "وسائط" الدفاع الجوي، تصدت قبيل منتصف الليلة الماضية،  لـ "عدوان" بالصواريخ، أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي باتجاه محيط مدينة دمشق وأسقطت معظمها.

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله: "في تمام الساعة الحادية عشرة والربع ليلاً قامت طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه أصبع الجليل بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها واقتصرت نتائج العدوان على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي".

كما نقلت (سانا) عن مصدر في وزارة النقل، أن حركة مطار دمشق الدولي اعتيادية ولم تتأثر بالعدوان.

وكانت وسائط الدفاع الجوي السوري، تصدت في 25 من الشهر الماضي لـ "صواريخ معادية "أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية وتمكنت من إسقاط معظمها قبل الوصول إلى أهدافها.


 


 


 


 


 


 


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