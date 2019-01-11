الإعلان خلال 24 ساعة.. القسام يُنهي تحقيقاته بعملية "حد السيف"

رام الله - دنيا الوطن

كشف موقع (فلسطين الآن)، المُقرب من حركة حماس، النقاب عن أن اللجنة الخاصة بالتحقيقات في عملية "حد السيف" بكتائب الشهيد عز الدين القسام، سلمت تقريرها لقائد القسام محمد الضيف.





وقال الموقع، نقلاً عن مصدر في المقاومة لم يسمه، إن اللجنة التي شكلت للتحقيق في العملية التي جرت بخانيونس أواخر العام الماضي، سلمت التقرير للضيف، وأن القسام سيعلن عما سيُسمح بنشره خلال 24 ساعة.





يذكر أن أفراد من كتائب القسام اشتبكوا في ليلة 11 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي مع قوة إسرائيلية خاصة شرق خانيونس، ما أدّى لمقتل قائدها برتبة "كولونيل" وإصابة جنود آخرين بجراح متفاوتة بحسب اعتراف العدو، قبل أن تشنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على مكان الاشتباك لإخلاء الوحدة الخاصة تحت غطاء كثيف من النار.وبعد أقل من أسبوعين من الحدث، وتحديدًا في 22 نوفمبر نشرت كتائب القسام صورًا لعناصر الوحدة الإسرائيلية الخاصة التي دخلت إلى قطاع غزة إضافةً إلى صور المركبة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة.