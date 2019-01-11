موقفاً التراشق الإعلامي.. الجاغوب: إذا كانت حماس خائنة وفتح خائنة ماذا يبقى لشعبنا؟

رام الله - دنيا الوطن

نشر القيادي في حركة فتح، منير الجاغوب، على صفحته الرسمية بفيسبوك قراراً يقضي بعدم خوضه في أي تراشق إعلامي مع أي فصيل فلسطيني وتحديداً حركة حماس.





وقال الجاغوب، عبر فيسبوك، مساء الجمعة: "قررت ابتداءً من الليلة عدم الخوض في أي تراشق إعلامي مع أي فصيل، وتحديداً مع الإخوة في حركة حماس، وذلك إكراماً للشهداء والأسرى والجرحى وحفاظاً على كرامة شعبنا أمام العالم".





وأضاف: "خلص.. بكفّي!!!، إذا كانت حماس خائنة وفتح خائنة ماذا يبقى لشعبنا؟، هذه مبادرة أُطلقها وليسْمَعْها القاصي والداني، كفى للغة التخوين والتكفير والتشكيك ببَعضِنَا، فالرابح الوحيد هو الاحتلال فقط! ولا أحد غير الإحتلال".



