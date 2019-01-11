الزهار: مصر تُنشئ معبر تجاري مع غزة ورسالتنا للاحتلال وصلت

رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة (حماس)، محمود الزهار، إن مصر تقوم الآن بإنشاء وفتح معبر تجاري مع قطاع غزة، لافتاً إلى أن القطاع لن يكون بحاجة للاحتلال الإسرائيلي أو غيره بعدها.





وأوضح الزهار، لقناة (الجزيرة مباشر)، مساء الجمعة، فلسطين كلها محتلة باستثناء قطاع غزة، مضيفاً: "رسالتنا وصلت للاحتلال حول تفاهمات التهدئة".





وأضاف: "على الاحتلال أن يفهم أننا إذا قلنا فعلنا، فإسرائيل تعيش أزمة بسبب مسيرات العودة"، مشدداً على أن جوهر المصالحة يرتكز على اتفاق القاهرة 2011.





وأشار الزهار، إلى أن المهرولين نحو التطبيع العربي مع إسرائيل يسعون لحماية أنظمتهم، متابعاً:" المطلوب محور عربي كامل لطرد الاحتلال الاسرائيلي".







