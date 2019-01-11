اعتباراً من الأحد.. منخفضات جوية جديدة شديدة البرودة تضرب فلسطين

خاص دنيا الوطن



توقع مدير موقع طقس فلسطين، أيمن المصري، وصول عدة منخفضات جوية جديدة إلى فلسطين الأسبوع المقبل، واعتباراً من يوم الأحد.







وقال المصري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن أولى هذه المنخفضات يصل الأحد المقبل ويمتد حتى يوم الاثنين، لافتاً إلى أنه يكون مصحوباً بالأمطار خاصة في المناطق الشمالية.





وأوضح المصري، أن المنخفض سيكون في أجزاء وسط البلاد، حيث تسود بسبب المنخفض أجواء باردة بشكل كبير، لافتاً إلى أن الأجواء تبدأ بالهدوء فجر الثلاثاء.







وأضاف المصري: "يوم الثلاثاء ترتفع درجة الحرارة قليلاً وتستقر الأجواء تمهيداً لتأثر فلسطين بمنخفض جوي أكثر برودة".







وتوقع المصري، تدفق رياح قطبية شديدة البرودة نحو بلاد الشام، مشكلةً منخفض جوي جديد أبرز مميزاته شدة البرودة.







وحول تعرض البلاد لأجواء ثلجية، قال المصري، إن الأمور مبشرة ولكن الأفضل التريث يوم أو يومين لتصبح الصورة أكثر وضوحاً خاصة وأن القيم المصاحبة ليست متكاملة.

