عاجل

  • هيئة مسيرات العودة للاحتلال: التهرب من استحقاقات كسر الحصار ستواجه بمزيد من التصعيد

شؤون فلسطينية

هيئة مسيرات العودة للاحتلال: التهرب من استحقاقات كسر الحصار ستواجه بالتصعيد

هيئة مسيرات العودة للاحتلال: التهرب من استحقاقات كسر الحصار ستواجه بالتصعيد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، المواطنين للمشاركة في الجمعة القادمة على حدود قطاع غزة بعنوان "الوحدة طريق الانتصار وإفشال المؤامرات".

وقالت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي شرق غزة، الجمعة، أن "شعبنا لا يمكن أن يقبل سياسات الابتزاز، وهو يمتلك من هذه الأشكال والوسائل ما يفاجئ به الاحتلال".

وأكدت الهيئة على ضرورة توحيد الصفوف ونبذ كل أسباب الخلاف والفرقة وتهيئة كل المناخات من أجل استئناف جولات المصالحة والحوار الوطني، مضيفة أن الوضع الراهن لا يتحمل المزيد من حالة الشرخ والخلافات.

وقالت الهيئة، إن المشاركة الجماهيرية الواسعة بالآلاف التي زحفت اليوم إلى مخيمات العودة في جمعة (صمودنا سيكسر الحصار) وجهت رسائل تحدٍّ للاحتلال وأدوات قتله ووسائله الإجرامية، وفي ظل هذه أبرزها أن شعبنا ثابت ومتمسك بأهدافه مهما حاول الاحتلال والمتآمرون الالتفاف عليها. 

وأضافت: "تأتي المسيرة الثورية الشعبية المتواصلة في القطاع في خضم هجمة إسرائيلية شاملة ومتواصلة يشنها على أهلنا في الضفة، يحاول الاحتلال من خلالها تصدير أزماته الداخلية هناك وتحقيق مكاسب سياسية في سياق معركة الانتخابات القادمة، ومحاولاً فرض سياسة الأمر الواقع وخلق وقائع جديدة على الأرض من خلال تصعيد الاستيطان وتحويل قرى ومدن الضفة إلى كانتونات ومعازل متوهماَ أنه بهذه الإجراءات قادر على إطفاء جذوة المقاومة المتواصلة في الضفة، فقد عودنا شعبنا هناك وشبابنا الثائر ومقاومينا الشجعان أن ينبعثوا دائماً من الرماد كطائر الفينيق ليلقنوا العدو مرارة تغطرسه واحتلاله لأرضنا ومقدساتنا".

وأكملت الهيئة: "إننا أمام في ختام جمعة ( صمودنا سيكسر الحصار) نؤكد على استمرارنا في مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها المنشودة، فلا جرائم الاحتلال ولا الحصار ولا القتل ولا الإرهاب المنظم بحق المتظاهرين والمدنيين العزل، ولا حرب التجويع التي تُمارس على أبناء شعبنا في القطاع قادرة على وقف هذه الزحف الثوري لشعبنا في القطاع المتمثل في مسيرات العودة". 

وحذرت الهيئة الاحتلال من أن محاولاته الحثيثة للتهرب من استحقاق إنهاء معاناة شعبنا وكسر الحصار، ستواجه بالمزيد من التصعيد، وباستخدام مختلف أشكال الضغط الشعبية، فلا يمكن لشعبنا أن يقبل سياسات الابتزاز، وهو يمتلك من هذه الأشكال والوسائل ما يفاجئ به العدو، فليعيد حساباته جيداً. 

وأكملت: "أمام الأوضاع الكارثية التي تفاقمت إلى حد كبير في قطاع غزة، تدعو الهيئة المجتمع الدولي وفي المقدمة منه الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وكل المؤسسات المعنية إلى ضرورة تحمّل مسئولياتهم في إنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وضرورة الاطلاع على حقيقة أوضاع شعبنا في القطاع عن قرب، وأن يوصلوا للعالم حقيقة هذه المعاناة، وبما يشكل حالة ضاغطة على الاحتلال، ويساهم في فتح تحقيق دولي لدى المحاكم الجنائية في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال". 

ودعت جماهير شعبنا في الضفة إلى استمرار تصديهم للهجمة الإسرائيلية في الضفة، وإلى إطلاق العنان للعمل الانتفاضي المقاوم العارم ضد الاحتلال وجنوده ومستوطنيه في جميع مواقع التماس، وإلى تحويل يوم الجمعة من كل أسبوع إلى يوم غضب واسع وللاشتباك المفتوح مع الاحتلال تزامناً مع مسيرات العودة. 

وأكدت الهيئة على ضرورة توحيد الصفوف ونبذ كل أسباب الخلاف والفرقة وتهيئة كل المناخات من أجل استئناف جولات المصالحة والحوار الوطني، فالوضع الراهن لا يتحمل المزيد من حالة الشرخ والخلافات، والمرحلة الحساسة التي تمر بها قضيتنا تقتضي من الجميع تجاوز هذه الخلافات والارتقاء إلى مصاف وحدة شعبنا وتماسكه، وتحييد شعبنا ومرافقه الأساسية والحياتية والمعيشية وفي مقدمتها معبر رفح ورواتب الموظفين وأرزاق الناس كل التجاذبات السياسية.

وثمنت الهيئة الجهود المصرية الحثيثة لتطويق الأزمة الأخيرة وحل جميع الإشكاليات، وتدعوها إلى مواصلة هذه الجهود وصولاً لحلها من جذورها، وبما يوفر البيئة المناسبة لاستئناف جهود المصالحة الوطنية، ومواجهة كل التحديات المحدقة بقضيتنا.

وأكدت الهيئة أن المعركة ضد التطبيع والمروجين له فلسطينياً وعربياً متواصلة، وهي تواصل جهودها من أجل بلورة هيئة فلسطينية عربية لتشديد الخناق على كل أشكال التطبيع، وصولاً لاجتثاثها من جذورها. 

ودعت الهيئة جماهير شعبنا في القطاع إلى المشاركة الواسعة في الجمعة القادمة، والتي تحمل عنوان ( الوحدة طريق الانتصار وإفشال المؤامرات)، وذلك تأكيداً على استمرار مسيرات العودة وعلى أهمية الوحدة في مواجهة الاحتلال والمخططات التصفوية وعلى رأسها صفقة القرن .

أخبار ذات صلة

بحر: ندعم إجراء انتخابات شاملة على قاعدة اتفاقات القاهرة

بحر: ندعم إجراء انتخابات شاملة على قاعدة اتفاقات القاهرة

شاهد: صديقة الشهيدة الترامسي للاحتلال: &#34;مش قادرين على الشباب بتتشطروا عالنسوان&#34;

شاهد: صديقة الشهيدة الترامسي للاحتلال: "مش قادرين على الشباب بتتشطروا عالنسوان"

(13) ألف مشارك بالجمعة الـ(42) لمسيرات العودة وحماس ترفض الهدوء قبل المنحة القطرية

(13) ألف مشارك بالجمعة الـ(42) لمسيرات العودة وحماس ترفض الهدوء قبل المنحة القطرية

قيادي بحماس يكشف تفاصيل المباحثات مع الوفد الأمني المصري حول المصالحة

قيادي بحماس يكشف تفاصيل المباحثات مع الوفد الأمني المصري حول المصالحة

شاهد: مناورة بين منفذ عملية الطعن بالخليل وجيش الاحتلال قبل استشهاده

شاهد: مناورة بين منفذ عملية الطعن بالخليل وجيش الاحتلال قبل استشهاده

جيش الاحتلال يقصف أهدافاً في قطاع غزة

جيش الاحتلال يقصف أهدافاً في قطاع غزة

نقابة الصحفيين تحمل الاحتلال مسؤولية استمرار جرائمه بحق الصحفيين ونطالب بالحماية الدولية

نقابة الصحفيين تحمل الاحتلال مسؤولية استمرار جرائمه بحق الصحفيين ونطالب بالحماية الدولية

شاهد: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن بالخليل

شاهد: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن بالخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

دعاة الفضائيات

دعاة الفضائيات

شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تحمل الاحتلال مسؤولية استمرار جرائمه بحق الصحفيين ونطالب بالحماية الدولية

نقابة الصحفيين تحمل الاحتلال مسؤولية استمرار جرائمه بحق الصحفيين ونطالب بالحماية الدولية

بعد مباحثات مع الفصائل: الوفد المصري يغادر القطاع بعد زيارة استمرت يوما واحدا

بعد مباحثات مع الفصائل: الوفد المصري يغادر القطاع بعد زيارة استمرت يوما واحدا

الجيش الإسرائيلي يرصد عددا كبيرا من البالونات من غزة

الجيش الإسرائيلي يرصد عددا كبيرا من البالونات من غزة

الرئيس عباس ينعى عضو التنفيذية السابق أحمد الشهابي

الرئيس عباس ينعى عضو التنفيذية السابق أحمد الشهابي

فروانة: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل (191) فلسطينيا من قطاع غزة خلال العام 2018

فروانة: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل (191) فلسطينيا من قطاع غزة خلال العام 2018

الحمد الله: كُلنا اليوم شعباً وقيادةً وحكومةً ملتفون لمساندة وإسناد وتشجيع &#34;الفدائي&#34;

الحمد الله: كُلنا اليوم شعباً وقيادةً وحكومةً ملتفون لمساندة وإسناد وتشجيع "الفدائي"

إطلاق نار تجاه مركز شرطة الرام شمال القدس

إطلاق نار تجاه مركز شرطة الرام شمال القدس

شاهد: الاحتلال يدعي اعتقال &#34;خلية&#34; أطلقت النار صوب مستوطنة مجدال عوز قبل أسبوع

شاهد: الاحتلال يدعي اعتقال "خلية" أطلقت النار صوب مستوطنة مجدال عوز قبل أسبوع

منوعات

فيديو: &#34;ديانا&#34; الليدي السعودية التي خطفت قلب أحمد جمال

فيديو: "ديانا" الليدي السعودية التي خطفت قلب أحمد جمال

فيديو: غرور فنانة لبنانية يصدم الجميع.. شاهدوا لمن قالت

فيديو: غرور فنانة لبنانية يصدم الجميع.. شاهدوا لمن قالت

فيديو: بعد خلاف سنوات.. &#34;فلة الجزائرية&#34; و&#34;لطيفة التونسية&#34; تتصالحان

فيديو: بعد خلاف سنوات.. "فلة الجزائرية" و"لطيفة التونسية" تتصالحان

فيديو: ابنة محمد رمضان ترقص على اغنيته &#34;مافيا&#34;

فيديو: ابنة محمد رمضان ترقص على اغنيته "مافيا"

شاهد: سميرة سعيد في عيد ميلادها.. رجل واحد في حياتها وعمرها صادم

شاهد: سميرة سعيد في عيد ميلادها.. رجل واحد في حياتها وعمرها صادم

فيديو: طليقة فنان عراقي معروف تتمنى له الموت

فيديو: طليقة فنان عراقي معروف تتمنى له الموت

الفنانة البحرينية زهرة عرفات تكشف: حاولت الانتحار 3 مرات

الفنانة البحرينية زهرة عرفات تكشف: حاولت الانتحار 3 مرات

شاهد: مباراة شطرنج بين تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني.. فمن الفائز؟

شاهد: مباراة شطرنج بين تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني.. فمن الفائز؟

شاهد أول ظهور لزينة بعد محاكمتها بدبي.. وهذا هو الحكم

شاهد أول ظهور لزينة بعد محاكمتها بدبي.. وهذا هو الحكم

شاهد: حكيم يتحدى البرد بنزهة على الجليد

شاهد: حكيم يتحدى البرد بنزهة على الجليد

عربي

وزير يمني: أداء المبعوث الخاص لليمن ساهم في تمادي الحوثيين في جرائمهم

وزير يمني: أداء المبعوث الخاص لليمن ساهم في تمادي الحوثيين في جرائمهم

جريفيث يدعو الأطراف المتصارعة في اليمن إلى التحلي بضبط النفس

جريفيث يدعو الأطراف المتصارعة في اليمن إلى التحلي بضبط النفس

الحكومة اليمنية تتوعد بموقف قوي وحازم ردا على هجوم العند

الحكومة اليمنية تتوعد بموقف قوي وحازم ردا على هجوم العند

صور: ما قصة العامل الذي استضافه العاهل الأردني في منزله؟

صور: ما قصة العامل الذي استضافه العاهل الأردني في منزله؟