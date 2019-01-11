شاهد: صديقة الشهيدة الترامسي للاحتلال: "مش قادرين على الشباب بتتشطروا عالنسوان"







خاص دنيا الوطن - محمد عوضأطلقت صرخاتها ألماً على فراق صديقتها ورفيقتها في مسيرات العودة التي تنطلق كل جمعة بغزة، واستجمعت قواها موجهةً رسالة للاحتلال الإسرائيلي بالعامية: "مش قادرين على الشباب بتتشطروا عالنسوان".وقالت صديقة الشهيدة أمل الترامسي، إن الاحتلال يتعمد استهداف النساء، بعدما فشل في قتل واستهداء الرجال، ويحاول فرض قوته على السيدات اللواتي يشاركن المسيرات برفقة الرجال.وطالبت صديقة الشهيدة مجلس الأمن والرؤساء العرب بضرورة التدخل، ووقف الصمت العربي، مؤكدةً أنها ستواصل مشاركتها بمسيرات العودة بالقول: "مسيراتنا مستمرة، حتى انتزاع حقوقنا، حتى آخر قطرة دم، والنساء سند لشباب غزة".