(13) ألف مشارك بالجمعة الـ(42) لمسيرات العودة وحماس ترفض الهدوء قبل المنحة القطرية

رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أعداداً كبيرة شاركت في الجمعة الثانية والأربعين لمسيرات العودة التي انطلقت في قطاع غزة منذ آذار/مارس من العام الماضي.





وأوضحت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن التظاهرات اليوم على الحدود مع قطاع غزة اليوم كانت عنيفة جداً، وشارك فيها حوالي 13 ألف فلسطيني.





وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن المظاهرات كانت عنيفة جداً وأدت لاستشهاد فلسطينية ومهاجمة نقطتي مراقبة للمقاومة في غزة، مضيفةً: "الأسئلة المطروحة الآن هل سيكون هناك رد بالصواريخ من غزة".





وأضافت الصحيفة: "هل ستجمد "إسرائيل" إدخال المنحة القطرية أيضا هذا الأسبوع؟، وإذا كان الأمر كذلك، فهل ستجدد حماس بالوناتها الحارقة؟".







فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حركة حماس رفضت عرض الهدوء أولاً ثم إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، مضيفةً: "حماس رفضت عرض الهدوء أولاً ثم الدولارات"، وفق تعبيرها.