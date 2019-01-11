شؤون فلسطينية

شاهد: إطلاق طائرات "راكب السماء" لرصد المتظاهرين على حدود القطاع

شاهد: إطلاق طائرات "راكب السماء" لرصد المتظاهرين على حدود القطاع
بالونات حارقة
رام الله - دنيا الوطن
أطلق الجيش الإسرائيلي لأول مرة، منذ بدء مسيرات العودة قبل نحو عشرة أشهر، طائرات أطلق عليها "راكب السماء" لرصد المتظاهرين على حدود قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.



قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إنه تم العثور على بالونات حارقة أُطلقت من غزة وسقطت في كيبوتس بئيري.

وتحدث موقع (0404)، عن أن العشرات من البالونات الحارقة والمفخخة أُطلقت منذ الصباح من قطاع غزة نحو المستوطنات، في مناطق الغلاف.

كما ادعى الموقع، أن قنبلة يدوية قُذفت نحو قوات الجيش على حدود قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

في السياق، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني متواجد حاليا على حدود غزة، إن الحشود تصل بالحافلات قرب السياج، وهناك حضور لكافة الوحدات، ووحدة الإطارات، ووحدة البالونات، ووحدة العبوات المتفجرة، ووحدة القنابل الأنبوبية، جميعهم ينظمون عملهم ويتجهزون.

وتوجه عدد كبير من المواطنين اليوم، إلى الحدود الشرقية للقطاع، للمشاركة في مسيرة العودة، بعنوان "صمودكم سيكسر الحصار".

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