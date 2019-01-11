بعد مباحثات مع الفصائل: الوفد المصري يغادر القطاع بعد زيارة استمرت يوما واحدا





وأجرى الوفد خلال الزيارة، مباحثات مع الفصائل الفلسطينية، حول تطورات الوضع على الساحة الفلسطينية.



والتقى الوفد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مرتين، الأولى بمشاركة الفصائل الفلسطينية، والثانية صباح اليوم الجمعة، بشكل منفرد.







كما التقى مع وفد من حركة حماس، برئاسة رئيس الحركة يحيي السنوار، بالإضافة إلى وفد من من حركة فتح برئاسة عضو اللجنة المركزية أحمد حلس "أبو ماهر".





ووفق ما صرح به عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في تصريحات لـ "دنيا الوطن" فإن الوفد المصري أكد أن القاهرة ستفتح معبر رفح البري كما كان، في كلا الاتجاهين.





كما شملت المباحثات التي أجراها الوفد المصري، تطورات المصالحة الفلسطينية، بالإضافة إلى تفاهمات تثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنغادر الوفد الأمني المصري قطاع غزة اليوم الجمعة، عبر معبر بيت حانون/إيرز، بعد زيارة استمرت يوما واحدا.