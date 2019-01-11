دولي

تل أبيب تبلغ كرواتيا عدم التمكن من تزويدها بـ 12 مقاتلة (أف 16)

تل أبيب تبلغ كرواتيا عدم التمكن من تزويدها بـ 12 مقاتلة (أف 16)
طائرات اف 16
رام الله - دنيا الوطن
قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن تل أبيب أبلغت كرواتيا بأنها لن تتمكن من تزويدها بـ 12 مقاتلة من نوع (إف 16) لأن الولايات المتحدة تعارض الصفقة.

وأعلن ذلك وفق الإذاعة، وزير الدفاع الكرواتي دمير كرستيسفيتش الليلة الماضية، بعد أن التقى في العاصمة زغرب وفدًا إسرائيليًا. 

وقُدّرت الصفقة بنصف مليار دولار، ولم يفصح عن سبب إلغائها إلا أن الصحف المحلية عزت ذلك إلى المنظومات الإلكترونية الإسرائيلية التي تم تركيبها على هذه المقاتلات الأمريكية، والتي من شأنها أن تلغي إمكانية تقديم الشركات الأمريكية خدمات الصيانة لهذه الطائرات.

أخبار ذات صلة

تنفيذا لقرار ترامب.. القوات الأمريكية تبدأ بالانسحاب من سوريا

تنفيذا لقرار ترامب.. القوات الأمريكية تبدأ بالانسحاب من سوريا

مادورو يؤدي اليمين أمام المحكمة العليا ليبدأ فترة ولاية ثانية

مادورو يؤدي اليمين أمام المحكمة العليا ليبدأ فترة ولاية ثانية

ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ وطنية

ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ وطنية

توقعات بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو الشهر المقبل

توقعات بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو الشهر المقبل

قناة إسرائيلية: نتنياهو سيزور تشاد قبل الانتخابات المقبلة

قناة إسرائيلية: نتنياهو سيزور تشاد قبل الانتخابات المقبلة

آيزنكوت: مشكلة غزة معقدة جداً وتتطلب علاجًا &#34;متعدد الأبعاد&#34;

آيزنكوت: مشكلة غزة معقدة جداً وتتطلب علاجًا "متعدد الأبعاد"

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي جاهزٌ للحرب ورؤية 2030 ستجعله أكثر استعدادا

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي جاهزٌ للحرب ورؤية 2030 ستجعله أكثر استعدادا

الأول من نوعه.. افتتاح جدار فاصل بين المركبات الإسرائيلية والفلسطينية برام الله

الأول من نوعه.. افتتاح جدار فاصل بين المركبات الإسرائيلية والفلسطينية برام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

دعاة الفضائيات

دعاة الفضائيات

شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يرصد عددا كبيرا من البالونات من غزة

الجيش الإسرائيلي يرصد عددا كبيرا من البالونات من غزة

الرئيس عباس ينعى عضو التنفيذية السابق أحمد الشهابي

الرئيس عباس ينعى عضو التنفيذية السابق أحمد الشهابي

فروانة: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل (191) فلسطينيا من قطاع غزة خلال العام 2018

فروانة: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل (191) فلسطينيا من قطاع غزة خلال العام 2018

الحمد الله: كُلنا اليوم شعباً وقيادةً وحكومةً ملتفون لمساندة وإسناد وتشجيع &#34;الفدائي&#34;

الحمد الله: كُلنا اليوم شعباً وقيادةً وحكومةً ملتفون لمساندة وإسناد وتشجيع "الفدائي"

إطلاق نار تجاه مركز شرطة الرام شمال القدس

إطلاق نار تجاه مركز شرطة الرام شمال القدس

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين في طولكرم ورام الله

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين في طولكرم ورام الله

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين جنوب شرق بيت لحم، بالحجارة

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين جنوب شرق بيت لحم، بالحجارة

العملات: انخفاض جديد يطرأ على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض جديد يطرأ على سعر صرف الدولار

منوعات

شاهد: سميرة سعيد في عيد ميلادها.. رجل واحد في حياتها وعمرها صادم

شاهد: سميرة سعيد في عيد ميلادها.. رجل واحد في حياتها وعمرها صادم

فيديو: طليقة فنان عراقي معروف تتمنى له الموت

فيديو: طليقة فنان عراقي معروف تتمنى له الموت

الفنانة البحرينية زهرة عرفات تكشف: حاولت الانتحار 3 مرات

الفنانة البحرينية زهرة عرفات تكشف: حاولت الانتحار 3 مرات

شاهد: مباراة شطرنج بين تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني.. فمن الفائز؟

شاهد: مباراة شطرنج بين تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني.. فمن الفائز؟

شاهد أول ظهور لزينة بعد محاكمتها بدبي.. وهذا هو الحكم

شاهد أول ظهور لزينة بعد محاكمتها بدبي.. وهذا هو الحكم

شاهد: حكيم يتحدى البرد بنزهة على الجليد

شاهد: حكيم يتحدى البرد بنزهة على الجليد

قرار بإعدام نجل فنان شهير لقتله زوجته وطفلتيه

قرار بإعدام نجل فنان شهير لقتله زوجته وطفلتيه

ماذا قالت الفنانة أحلام ‎بعد تعرضها لوعكة صحية ؟

ماذا قالت الفنانة أحلام ‎بعد تعرضها لوعكة صحية ؟

ممثلة سورية تنشر فيديو طريف مع طفل نسخة عنها..هل هو ابنها ؟

ممثلة سورية تنشر فيديو طريف مع طفل نسخة عنها..هل هو ابنها ؟

شاهد: اطلالة مميزة لحفيدات الفنانة هيفاء وهبي

شاهد: اطلالة مميزة لحفيدات الفنانة هيفاء وهبي

عربي

وزير يمني: أداء المبعوث الخاص لليمن ساهم في تمادي الحوثيين في جرائمهم

وزير يمني: أداء المبعوث الخاص لليمن ساهم في تمادي الحوثيين في جرائمهم

جريفيث يدعو الأطراف المتصارعة في اليمن إلى التحلي بضبط النفس

جريفيث يدعو الأطراف المتصارعة في اليمن إلى التحلي بضبط النفس

الحكومة اليمنية تتوعد بموقف قوي وحازم ردا على هجوم العند

الحكومة اليمنية تتوعد بموقف قوي وحازم ردا على هجوم العند

صور: ما قصة العامل الذي استضافه العاهل الأردني في منزله؟

صور: ما قصة العامل الذي استضافه العاهل الأردني في منزله؟