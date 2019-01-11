تل أبيب تبلغ كرواتيا عدم التمكن من تزويدها بـ 12 مقاتلة (أف 16)



وقُدّرت الصفقة بنصف مليار دولار، ولم يفصح عن سبب إلغائها إلا أن الصحف المحلية عزت ذلك إلى المنظومات الإلكترونية الإسرائيلية التي تم تركيبها على هذه المقاتلات الأمريكية، والتي من شأنها أن تلغي إمكانية تقديم الشركات الأمريكية خدمات الصيانة لهذه الطائرات.

وأعلن ذلك وفق الإذاعة، وزير الدفاع الكرواتي دمير كرستيسفيتش الليلة الماضية، بعد أن التقى في العاصمة زغرب وفدًا إسرائيليًا.