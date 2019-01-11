تل أبيب تبلغ كرواتيا عدم التمكن من تزويدها بـ 12 مقاتلة (أف 16)
رام الله - دنيا الوطن
قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن تل أبيب أبلغت كرواتيا بأنها لن تتمكن من تزويدها بـ 12 مقاتلة من نوع (إف 16) لأن الولايات المتحدة تعارض الصفقة.
قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن تل أبيب أبلغت كرواتيا بأنها لن تتمكن من تزويدها بـ 12 مقاتلة من نوع (إف 16) لأن الولايات المتحدة تعارض الصفقة.
وأعلن ذلك وفق الإذاعة، وزير الدفاع الكرواتي دمير كرستيسفيتش الليلة الماضية، بعد أن التقى في العاصمة زغرب وفدًا إسرائيليًا.
وقُدّرت الصفقة بنصف مليار دولار، ولم يفصح عن سبب إلغائها إلا أن الصحف المحلية عزت ذلك إلى المنظومات الإلكترونية الإسرائيلية التي تم تركيبها على هذه المقاتلات الأمريكية، والتي من شأنها أن تلغي إمكانية تقديم الشركات الأمريكية خدمات الصيانة لهذه الطائرات.
وقُدّرت الصفقة بنصف مليار دولار، ولم يفصح عن سبب إلغائها إلا أن الصحف المحلية عزت ذلك إلى المنظومات الإلكترونية الإسرائيلية التي تم تركيبها على هذه المقاتلات الأمريكية، والتي من شأنها أن تلغي إمكانية تقديم الشركات الأمريكية خدمات الصيانة لهذه الطائرات.
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