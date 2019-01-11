تنفيذا لقرار ترامب.. القوات الأمريكية تبدأ بالانسحاب من سوريا

رام الله - دنيا الوطنبدأت القوات الأمريكية صباح اليوم بالانسحاب من سوريا، تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن حوالي 150 جنديا أمريكيا انسحبوا صباح اليوم، من قاعدة الرميلان بشمال شرق سوريا.وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، أن القوات الأمريكية المرابطة في سوريا بدأت صباح اليوم، بإخراج المعدات من هذا البلد، تنفيذا لإعلان ترامب عن سحب جميع قوات بلاده من هذا البلد.