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الرئيس عباس ينعى عضو التنفيذية السابق أحمد الشهابي

الرئيس عباس ينعى عضو التنفيذية السابق أحمد الشهابي
الشهابي مع الشهيد أبو عمار
رام الله - دنيا الوطن
نعى الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، عضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد الشهابي الذي وافته المنية يوم أول أمس، بعد صراع طويل مع المرض.

ودعا الرئيس الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشغل الشهابي منصب عضو اللجنة التنفيذية ومدير الدائرة السياسية سابقا في منظمة التحرير الفلسطينية، ويملك باعا طويلا وتاريخا مشرفا في العمل النضالي الوطني الفلسطيني.

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