فروانة: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل (191) فلسطينيا من قطاع غزة خلال العام 2018

رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين،





وأضاف: هذا يشكل زيادة تفوق ال 100% عما سجل من اعتقالات خلال العام الذي سبقه، حيث سجل اعتقال (88) فلسطينيا خلال العام 2017.





وتابع: "هؤلاء المعتقلين اعتقلوا من عرض البحر خلال عملهم في مهنة الصيد أو بعد اقترابهم من الحدود الشمالية والشرقية للقطاع أو أثناء تنقلهم للتجارة والعلاج عبر معبر بيت حانون/ايرز، وكان من بينهم إناث.





وقال فروانة: إن الاعتقالات نهج ثابت وممارسة دائمة منذ بدايات الاحتلال، وهي جزء من السياسة الإسرائيلية في التعامل مع الشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنقالعبد الناصر فروانة: إن الاحتلال الاسرائيلي اعتقل (191) فلسطينيا من قطاع غزة خلال العام 2018.