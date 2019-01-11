شؤون فلسطينية

الحمد الله: كُلنا اليوم شعباً وقيادةً وحكومةً ملتفون لمساندة وإسناد وتشجيع "الفدائي"

الحمد الله: كُلنا اليوم شعباً وقيادةً وحكومةً ملتفون لمساندة وإسناد وتشجيع "الفدائي"
رئيس الوزاء مع قائد المنتخب الوطني
رام الله - دنيا الوطن
تحدث رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الجمعة، عن مباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره الأسترالي في بطولة الأمم الآسيوية لكرة القدم.

وقال في تصريح عبر موقع (فيسبوك): أتابع اليوم، كسائر أبناء شعبنا مباراة منتخبنا الوطني في مواجهة المنتخب الأسترالي في مباراة مصيرية وتاريخية وصعبة".

وأضاف: "نعول فيها على قدرات واستعدادات الفدائي، وعلى روحه القتالية العنيدة والمتفائلة التي تعكس إرادته الصلبة في اختراق وتجاوز الصعاب والقيود الاحتلالية وشح الامكانيات، والوصول بفِلسطين إلى مَواقعَ هامةٍ ومُتقدمةٍ في خَارطةِ الرياضةِ الدَوليةِ. نثمن عالياً الجهود المخلصة التي يبذلها اللواء جِبريل رجوب، للنهوض بالرياضة الفلسطينية وتطويرها لتحصد المكانة التي تليق بفلسطين ورياضييها".

وأضاف: "كُلنا اليوم، شعباً وقيادةً وحكومةً، ملتفون لمساندة وإسناد وتشجيع الفدائي في واحدةٍ من أهم محطات مسيرته الرياضية الملهمة، وكلنا اعتزاز بدعم وتشجيع الجماهير العربية والفلسطينية ومؤسساتنا الوطنية للفدائي". 

وأكد الحمد الله: "أُحيي اليوم منتخبَنا الوَطنيَّ من لاعبينَ وإداريينَ وفنيينَ. تقديرُنا واعتزازُنا وأملُنا بكم لا يوصف. أنتم صورة مُشرفة ومُشرقة للوحدة والهوية الوطنية الجامِعةِ، وللروح الذكية المقاتلة التي تنهض من وسط الصعاب، وتَحمل إلى كافة المحافل الدولية، وإلى أبعدِ مَكانٍ في العالم، قضيتنا الوطنية، وتنتصرُ لإرادة الحياة والأمل التي لم ولن تفارق شعبنا. أياً كانت النتيجة اليوم فخورون بكم إلى أبعد الحدود".

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