شاهد: الاحتلال يدعي اعتقال "خلية" أطلقت النار صوب مستوطنة مجدال عوز قبل أسبوع
رام الله - دنيا الوطن
ادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه اعتقل "الخلية" التي أطلقت النار من بيت فجار نحو مستوطنة (مجدال عوز) جنوب الضفة الغربية، في الخامس من الشهر الجاري.
وزعم المتحدث في تغريدة عبر (تويتر)، مصادرة الأسلحة التي استخدمت في إطلاق النار.
ادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه اعتقل "الخلية" التي أطلقت النار من بيت فجار نحو مستوطنة (مجدال عوز) جنوب الضفة الغربية، في الخامس من الشهر الجاري.
وزعم المتحدث في تغريدة عبر (تويتر)، مصادرة الأسلحة التي استخدمت في إطلاق النار.
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