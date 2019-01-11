شاهد: الاحتلال يدعي اعتقال "خلية" أطلقت النار صوب مستوطنة مجدال عوز قبل أسبوع



وزعم المتحدث في تغريدة عبر (تويتر)، مصادرة الأسلحة التي استخدمت في إطلاق النار.











رام الله - دنيا الوطنادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه اعتقل "الخلية" التي أطلقت النار من بيت فجار نحو مستوطنة (مجدال عوز) جنوب الضفة الغربية، في الخامس من الشهر الجاري.