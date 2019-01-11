شؤون فلسطينية

في ظل تدهور صحته.. تحذيرات من استشهاد الأسير سامي أبو دياك

في ظل تدهور صحته.. تحذيرات من استشهاد الأسير سامي أبو دياك
رام الله - دنيا الوطن
نددت مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، بالأحكام والقرارات والسياسات والقوانين العنصرية الإسرائيلية الظالمة التي تحرم الأسير الفلسطيني من الحق في الحرية والحياة .

وحذر نشأت الوحيدي، الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، من خطورة الوضع الصحي للأسير سامي أبو دياك من سكان سيلة الظهر بقضاء جنين، الذي يرقد في ما تسمى بعيادة سجن الرملة منذ أيام وهو مصاب بورم سرطاني ويعيش تحت مقصلة الإهمال الطبي والتسويف والمماطلة الإسرائيلية في استهداف واضح لحياة الأسير .

وذكر الوحيدي بحسب أسرى حركة فتح، أن الأسير أبو دياك البالغ من العمر (35 عاما) والمعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 17 / 7 / 2002 والمحكوم بالسجن 3 مؤبدات بالإضافة إلى 30 عاما - كانت أجريت له عملية جراحية في  2015  بمستشفى سوروكا الإسرائيلي تم خلالها استئصال 70 سم من الأمعاء وتعرض لخطأ طبي بعد العملية وتلوث كبير في مكان العملية، ما أدى لإصابة الأسير بالفشل الكلوي والرئوي ومضاعفات خطيرة في بقية أعضاء جسده ويخضع تحت أجهزة التنفس الصناعي وتأثير المخدر منذ أكثر من 30 يوما .

وأفاد أن جسد الأسير أبو دياك لم يعد يحتمل العلاج الكيماوي وأن اللجنة الطبية الإسرائيلية حددت جلسة خاصة في 13- 2 - 2019 للنظر في طلب هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالإفراج المبكر ما يعني التسويف والمماطلة واستهداف حياة الأسير الذي يتهدده الموت في أي لحظة علما انه لم يكن يعاني الأمراض قبل الاعتقال .

وحمّلت مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بحركة فتح في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو دياك، مشددة على دور الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي وكافة المنظمات الدولية والإنسانية في إنقاذ حياته.

يذكر أن للأسير شقيق اسمه سامر معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومحكوم أيضا بالسجن مدى الحياة.

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