شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل اجتماع الوفد المصري مع وفد فتح برئاسة حلّس

الكشف عن تفاصيل اجتماع الوفد المصري مع وفد فتح برئاسة حلّس
حلس مع الوفد المصري
غزة - دولة فلسطين -
التقى أحمد حلس "أبو ماهر" مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والهيئة القيادية العليا بالوفد الامني المصري .

ورحب حلس بالوفد المصري مقدما شكره وتقديره على جهوده الحثيثة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، فيما تناول اللقاء مناقشة قضايا قطاع غزة المختلفة.

وأكد حلس على أن خيار المصالحة هو خيار استراتيجي لدى حركة فتح ، ولا بديل عنه مؤكدا على موقف الحركة بضرورة إنهاء الإنقسام بشكل قطعي من أجل إخراج شعبنا الفلسطيني من نفق الانقسام المظلم.

ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أكد وفد حركة فتح أن ذلك لن يتم إلا عبر اتفاق تشرين الأول/أكتوبر 2017 القاضي بإعمال الحكومة في غزة وتمكينها من كافة صلاحياتها.

وشدد على حرص القيادة الفلسطينية وحركة فتح على إتمام موضوع المصالحة الفلسطينية بشكل كامل لإنهاء معاناة شعبنا.

وأوضح حلس خلال اللقاء أن سحب موظفي السلطة الفلسطينية من معبر رفح، تم بسبب تجاوزات حركة حماس على المعبر، موضحا أنه "في حال إنهاء حركة حماس هذه التجاوزات فمن المؤكد أن الأمور يجب أن تعود إلى طبيعتها".

كما تناول أيضا المواقف السياسية المشتركة بين فلسطين وبين مصر باتجاه تحصين حقوق الشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية في الجمعية العامة للامم المتحدة والمنصات الدولية الاخرى، وفق البيان.

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