قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين في طولكرم ورام الله



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، أن قوة كبيرة من جنود الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد البدوي (23 عاما) بعد مداهمة منزله في حي السلام شرق طولكرم، وخربت محتوياته.



كما أفاد مصدر أمني لـ (وفا)، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى غرب رام الله، وفرضت حصارًا مشددًا على قريتي كفر نعمة وبلعين، قبل أن تعتقل المواطنين مهدي أبو رحمة وطارق أبو رحمة من بلعين، والمواطن جابر عبده من كفر نعمة.



وقالت مصادر محلية: إن المصور الصحفي هيثم الخطيب أصيب برصاصة معدنية في ساقة خلال تغطيته لاقتحام قوات الاحتلال لقرية بلعين.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، أربعة مواطنين، في مناطق متفرقة من مدينتي طولكرم، ورام الله، بالضفة الغربية.