شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين في طولكرم ورام الله

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين في طولكرم ورام الله
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، أربعة مواطنين، في مناطق متفرقة من مدينتي طولكرم، ورام الله، بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، أن قوة كبيرة من جنود الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد البدوي (23 عاما) بعد مداهمة منزله في حي السلام شرق طولكرم، وخربت محتوياته.

كما أفاد مصدر أمني لـ (وفا)، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى غرب رام الله، وفرضت حصارًا مشددًا على قريتي كفر نعمة وبلعين، قبل أن تعتقل المواطنين مهدي أبو رحمة وطارق أبو رحمة من بلعين، والمواطن جابر عبده من كفر نعمة.

وقالت مصادر محلية: إن المصور الصحفي هيثم الخطيب أصيب برصاصة معدنية في ساقة خلال تغطيته لاقتحام قوات الاحتلال لقرية بلعين.

أخبار ذات صلة

الكشف عن تفاصيل اجتماع الوفد المصري مع وفد فتح برئاسة حلّس

الكشف عن تفاصيل اجتماع الوفد المصري مع وفد فتح برئاسة حلّس

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين جنوب شرق بيت لحم، بالحجارة

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين جنوب شرق بيت لحم، بالحجارة

الحكومة: لا قوة على وجه الأرض تستطيع تركيع شعبنا البطل وقيادته

الحكومة: لا قوة على وجه الأرض تستطيع تركيع شعبنا البطل وقيادته

في بيته بغزة.. الوفد الأمني المصري يجتمع مع إسماعيل هنية

في بيته بغزة.. الوفد الأمني المصري يجتمع مع إسماعيل هنية

دعوات بغزة للحشد وأوسع مشاركة في جمعة &#34;صمودكم سيكسر الحصار&#34;

دعوات بغزة للحشد وأوسع مشاركة في جمعة "صمودكم سيكسر الحصار"

شاهد: مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية جنوب شرق نابلس

شاهد: مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية جنوب شرق نابلس

العملات: انخفاض جديد يطرأ على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض جديد يطرأ على سعر صرف الدولار

الطقس: ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء الباردة

الطقس: ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء الباردة

التعليقات

الدنيا حكايات

دعاة الفضائيات

دعاة الفضائيات

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين في طولكرم ورام الله

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين في طولكرم ورام الله

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين جنوب شرق بيت لحم، بالحجارة

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين جنوب شرق بيت لحم، بالحجارة

جامعة النجاح الوطنية تخرج الأسير عزمي نفاع المحكوم 20 عاماً في سجون الاحتلال

جامعة النجاح الوطنية تخرج الأسير عزمي نفاع المحكوم 20 عاماً في سجون الاحتلال

اتحاد المستهلك يناقش التلاعب باسعار واوزان الخبز مع الدائرة الاقتصادية للامن الوقائي

اتحاد المستهلك يناقش التلاعب باسعار واوزان الخبز مع الدائرة الاقتصادية للامن الوقائي

الأسير الشلالدة: الاحتلال ترك والدي ينزف لمدة ساعتين

الأسير الشلالدة: الاحتلال ترك والدي ينزف لمدة ساعتين

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها بالوفد الأمني المصري

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها بالوفد الأمني المصري

أبو العسل والشاعر يؤكدان على التكامل بين المؤسسة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني

أبو العسل والشاعر يؤكدان على التكامل بين المؤسسة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني

الوفد المصري يُجري مباحثات مع القيادي في فتح أحمد حلس

الوفد المصري يُجري مباحثات مع القيادي في فتح أحمد حلس

منوعات

الفنانة البحرينية زهرة عرفات تكشف: حاولت الانتحار 3 مرات

الفنانة البحرينية زهرة عرفات تكشف: حاولت الانتحار 3 مرات

شاهد: مباراة شطرنج بين تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني.. فمن الفائز؟

شاهد: مباراة شطرنج بين تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني.. فمن الفائز؟

شاهد أول ظهور لزينة بعد محاكمتها بدبي.. وهذا هو الحكم

شاهد أول ظهور لزينة بعد محاكمتها بدبي.. وهذا هو الحكم

شاهد: حكيم يتحدى البرد بنزهة على الجليد

شاهد: حكيم يتحدى البرد بنزهة على الجليد

قرار بإعدام نجل فنان شهير لقتله زوجته وطفلتيه

قرار بإعدام نجل فنان شهير لقتله زوجته وطفلتيه

ماذا قالت الفنانة أحلام ‎بعد تعرضها لوعكة صحية ؟

ماذا قالت الفنانة أحلام ‎بعد تعرضها لوعكة صحية ؟

ممثلة سورية تنشر فيديو طريف مع طفل نسخة عنها..هل هو ابنها ؟

ممثلة سورية تنشر فيديو طريف مع طفل نسخة عنها..هل هو ابنها ؟

شاهد: اطلالة مميزة لحفيدات الفنانة هيفاء وهبي

شاهد: اطلالة مميزة لحفيدات الفنانة هيفاء وهبي

شاهد: ميرهان حسين تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتقليدها لرقص الفنان محمد رمضان

شاهد: ميرهان حسين تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتقليدها لرقص الفنان محمد رمضان

شاهد: بسبب شكره “الشيطان” الذي يعطيه الالهام...نجم شهير يتعرض للانتقادات

شاهد: بسبب شكره “الشيطان” الذي يعطيه الالهام...نجم شهير يتعرض للانتقادات

عربي

وزير يمني: أداء المبعوث الخاص لليمن ساهم في تمادي الحوثيين في جرائمهم

وزير يمني: أداء المبعوث الخاص لليمن ساهم في تمادي الحوثيين في جرائمهم

جريفيث يدعو الأطراف المتصارعة في اليمن إلى التحلي بضبط النفس

جريفيث يدعو الأطراف المتصارعة في اليمن إلى التحلي بضبط النفس

الحكومة اليمنية تتوعد بموقف قوي وحازم ردا على هجوم العند

الحكومة اليمنية تتوعد بموقف قوي وحازم ردا على هجوم العند

الصفدي: القضية الفلسطينية مركزية والقدس خط أحمر

الصفدي: القضية الفلسطينية مركزية والقدس خط أحمر