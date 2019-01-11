مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين جنوب شرق بيت لحم، بالحجارة





وأشار المصدر إلى أن المستوطنون ما زالوا في المكان يرشقون الحجارة.



رام الله - دنيا الوطنرشق مستوطنون صباح اليوم الجمعة، مركبات المواطنين المارة قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بالحجارة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر أمنى، أن مجموعة من المستوطنون يصل عددهم 50 مستوطنا، تجمهروا على المدخل الشمالي لبلدة تقوع، وقاموا برشق المركبات المارة بالحجارة، ما أدى الى تكسير زجاج بعضها.