وزير يمني: أداء المبعوث الخاص لليمن ساهم في تمادي الحوثيين في جرائمهم



وقال الإرياني في تغريدة على صفحته في (تويتر) : "مثلما أفشلت المليشيا الحوثية اتفاقات ستوكهولم وتلاعبت بالبرنامج الزمني ورفضت الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة وعطلت أعمال لجنة إعادة تنسيق الانتشار، فإن تصعيدها الخطير بالهجوم

على قاعدة العند لم يدفع المبعوث الخاص للخروج بموقف واضح يدين الجريمة ويشير بأصابع الاتهام لهذه المليشيا".



وأضاف الإرياني في تغريدة أخرى: "أداء المبعوث الخاص لليمن ساهم في تمادي المليشيا الحوثية في جرائمها وانحرف بمهمته كوسيط لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية باعتبارها نزاع بين (حكومة شرعية ومليشيا انقلابية)، بينما يصفها المبعوث بطرفي صراع في تجاوز للياقة الدبلوماسية

وانحياز واضح للمليشيا وتشجيعها".



رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الإعلام معمر الإرياني، انحياز المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الواضح للحوثيين، عقب عدم اتخاذ الأخير موقف واضح على الهجوم بطائرة إيرانية مسيرة والذي استهدف معسكر العند بمحافظة لحج.