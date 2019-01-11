في بيته بغزة.. الوفد الأمني المصري يجتمع مع إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
يجتمع الوفد الأمني المصري في هذه اللحظات، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في منزله بمدينة غزة.
يجتمع الوفد الأمني المصري في هذه اللحظات، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في منزله بمدينة غزة.
وكان الوفد برئاسة وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء أيمن بديع و مسؤول الملف الفلسطيني اللواء أحمد عبد الخالق، وصل أمس الخميس، إلى القطاع، عبر معبر بيت حانون/إيزر.
وأجرى الوفد مباحثات مع عدد من الفصائل الفلسطينية، في مقدمتها حركتا فتح وحماس، كل على حدة.
ويناقش الوفد مع الفصائل الفلسطينية بغزة، تطورات الأوضاع على الساحة الداخلية، أبرزها قضايا معبر رفح البري، والمصالحة الفلسطينية، وتفاهمات وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي هذا اللقاء، بين الوفد المصري وهنية، في ظل استعدادات فلسطينية للمشاركة في جمعة "صمودكم ستكسر حصارنا"، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار.
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