مادورو يؤدي اليمين أمام المحكمة العليا ليبدأ فترة ولاية ثانية





وقال مادورو عقب تأدية اليمين: "لقد ظهر عالم جديد يرفض أن تتحكم فيه النظم الإمبريالية المهيمنة بدولة واحدة أو ببلدان تدور في فلكها"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.





وتابع: "تلك هي الدعوة التي ترسلها ثورتنا إلى شعوب وحكومات العالم".



ويواجه خليفة الزعيم هوغو تشافيز، تحديات كبيرة منها التضخم المفرط والنقص الشديد في الغذاء والدواء وهجرة ملايين المواطنين الساعين للفرار من شظف العيش.



رام الله - دنيا الوطنأدّى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليمين أمام المحكمة العليا، يوم الخميس، ليبدأ فترة ولاية ثانية.يأتي ذلك في وقت، شنت من خلاله الولايات المتحدة، ودول من أمريكا الجوبية، هجوما عليه، وتم وصفه بأنه "مغتصب السلطة"، بعدما حلّت المحكم العليا، المؤيدة للحكومة، محل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.