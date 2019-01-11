دولي

ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ وطنية

ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ وطنية
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة رويترز للأنباء: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس، إعلان حالة طوارئ وطنية.

يأتي ذلك مع اقتراب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية من أن يصبح الأطول في تاريخ البلاد وهو ما سيؤدي على الأرجح لتصاعد نزاع مع الديمقراطيين بشأن الجدار الحدودي المقترح مع المكسيك وانتقاله إلى المحكمة في اختبار لسلطة الرئيس.

ولمح ترامب بقوة يوم الخميس إلى أنه قد يعلن حالة طوارئ بحيث يمكنه تخطي الكونجرس والحصول على التمويل المطلوب للجدار الذي كان تعهدا رئيسيا في حملته الانتخابية في عام 2016، وذلك لتفادي فخ سياسي من صنعه.

وتعهد ترامب في البداية بأن تدفع المكسيك ثمن تمويل الجدار الذي يقول إنه ضروري لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات، لكن الحكومة المكسيكية رفضت.

ويطالب ترامب الكونجرس الآن بتوفير 5.7 مليار دولار من حصيلة الضرائب لتمويل الجدار.

ودخل الإغلاق الجزئي للحكومة يومه الحادي والعشرين يوم الجمعة، وسيصبح أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة يوم السبت.

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