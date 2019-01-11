جريفيث يدعو الأطراف المتصارعة في اليمن إلى التحلي بضبط النفس





وكانت جماعة الحوثي، استخدمت في وقت سابق يوم الخميس طائرات مسيرة في الهجوم على عرض عسكري للجيش اليمني في محافظة لحج.





وأدى الهجوم لسقوط عدد من القتلى حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية وأخرى تابعة للحوثيين، وفق ما نقلت وكالة رويترز.



وقال جريفيث في تغريدة عبر (تويتر): إنه يناشد أطراف الصراع العمل على خلق مناخ موات للحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات السويد وعن استئناف عملية السلام