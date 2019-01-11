شؤون فلسطينية

دعوات بغزة للحشد وأوسع مشاركة في جمعة "صمودكم سيكسر الحصار"

دعوات بغزة للحشد وأوسع مشاركة في جمعة "صمودكم سيكسر الحصار"
مسيرة العودة
رام الله - دنيا الوطن
يستعد الفلسطينيون في مناطق متفرقة من قطاع غزة، للتوجه إلى الحدود الشرقية، بهدف المشاركة في جمعة "صمودكم سيكسر الحصار" وذلك تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وقالت الهيئة في بيان لها أمس الخميس: ندعو المواطنين للحشد والمشاركة الواسعة في جمعة "صمودنا سيكسر الحصار" وذلك بعد عصر الجمعة الموافق 11/1/2019 شرق قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من زيارة قام بها وفد أمني مصري للقطاع، حيث أجرى مباحثات مع عدد من الفصائل الفلسطينية، في مقدمتها حركة حماس، بمواضيع تتعلق بالمصالحة، ومعبر رفح البري، وتفاهمات تثبيت وقف إطلاق النار.

يشار إلى أن الاحتلال، يتنصل حتى اللحظة من إرسال الدفعة الثالثة، من المنحة القطرية لموظفي حكومة غزة السابقة، الأمر الذي جعل عددا من قيادات الفصائل، تدعو إلى إعادة الأساليب النضالية السابقة، ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، استئناف إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة، حيث سقطت عددا منها في مناطق غلاف غزة، في خطوة يقول مراقبون إنها تهدف للضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبوظريفة، في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن الوفد المصري سيشكل ورقة ضغط على الاحتلال؛ لتنفيذ تفاهمات تخفيف الحصار عن قطاع غزة.

من جهته، شددّ عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، في تصريحات صحفية، أن تفاهمات التهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي قائمة، مؤكدا أن الوفد الأمني المصري سيواصل الزام الاحتلال بها.

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